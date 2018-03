Liberia's democratie staat, de blauwhelmen zwaaien af

Het aantal blauwhelmen in Liberia is de laatste jaren al flink afgebouwd en vandaag vertrekken ook de laatste medewerkers van de VN-vredesmissie. Vanaf 2003 toen de missie begon, waren er 15.000 mensen aanwezig om de situatie te monitoren na het vertrek van ex-president Charles Taylor, die het land in een bloedige burgeroorlog stortte.

Een vredesmissie mocht maar een paar jaar duren. Na verkiezingen was het: hup, weg. Dat is bewezen gevaarlijk. Jaïr van der Lijn, onderzoeker bij Clingendael en het Sipri

Liberia is goed op weg naar politieke stabiliteit, zegt Jaïr van der Lijn, onderzoeker bij Clingendael en het Stockholm International Peace Research Instituut (Sipri). In 2006 kwam de democratisch gekozen Ellen Johnson Sirleaf aan de macht, en na twaalf jaar is zij onlangs opgevolgd door oud-voetballer George Weah. "Corruptie en armoede zijn niet plotseling verdwenen", zegt Van der Lijn, "maar er zijn veel stappen in de goede richting gezet."

De vredesmissie in Liberia zou tot 2009 duren, maar is daarna telkens met een jaar verlengd. Hoewel het land al jaren een democratische regering heeft, vindt Van der Lijn het niet overdreven dat de laatste VN-medewerkers, een kleine tweeduizend man, pas nu het veld ruimen.

Aandacht blijven geven "Het is een lang proces om mensenrechten te monitoren, de politiek op orde te houden en rebellen te integreren in de samenleving", zegt hij. "Als er verkiezingen zijn geweest, kun je niet gelijk wegrennen. Je moet een land aandacht blijven geven." De tekst loopt door na de kaart. © Sander Soewargana In de Veiligheidsraad gingen deze week andere stemmen op. Wereldwijd lopen er veertien vredesmissies, maar critici als de VS en Groot-Brittannië vinden dat die vaak te veel geld kosten, een te zwak mandaat hebben en nodeloos lang duren. De Amerikaanse president Trump wil bezuinigen op de missies, die bedoeld zijn om het politieke vredesproces te ondersteunen en burgers te beschermen. Dat plan kan grote gevolgen hebben, want de VS verzorgen nu ruim een kwart van de financiering. Rob de Rave, analist bij The Hague Centre for Strategic Studies, ziet er geen heil in. "Het mandaat moet leidend zijn, niet het geld. Dan stuur je een kansloze missie op pad." Daar is Van der Lijn het mee eens. Amerika en Groot-Brittannië zijn te veel gericht op het budget en niet op wat er op de grond gebeurt, vindt hij. Daardoor staan missies onder druk.