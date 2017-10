Liberia moet verder zonder zijn nobelprijswinnares

Afrika's eerst gekozen vrouwelijke president gaat met pensioen. Na twaalf jaar draagt Ellen Johnson Sirleaf het leiderschap van Liberia over aan de winnaar van de verkiezingen. Ze herstelde de vrede in het door burgeroorlog verscheurde land maar werd ook beschuldigd van nepotisme.

Zelf vindt ze dat ze het naar omstandigheden heel aardig heeft gedaan. "Deze verkiezingen zijn de eerste in Liberia waarin de politieke macht op vreedzame en democratische wijze overhandigd wordt van een gekozen leider naar een gekozen opvolger", zei ze onlangs voor de algemene vergadering van de VN.

Hoor mijn gebrul

Na haar verkiezingszege in 2005 riep ze tot een feestvierende menigte in de hoofdstad Monrovia: "Ik ben een vrouw, hoor mijn gebrul." Vrouwen in Liberia en in Afrika hoopten dat de kleine, frêle Johnson Sirleaf de wereld zou laten zien dat vrouwen aan de leiding een positief verschil kunnen maken.

Critici vroegen Johnson Sirleaf waarom de ge­zond­heids­zorg tijdens haar ambtstermijn niet noemenswaardig was verbeterd

Kort na haar beëdiging liet ze verkrachting definiëren als misdaad wat tot dan toe niet het geval was. Tijdens twee perioden van burgeroorlog in het land was seksueel geweld aan de orde van de dag en bleef ongestraft. Toch laten ouders, meestal gedwongen door armoede, verkrachtingen van hun dochters vaak afkopen. Naar de rechter stappen is nauwelijks een alternatief omdat slechts twee procent van de verkrachters wordt veroordeeld. Voor haar inzet voor vrouwenkwesties in Liberia ontving Johnson Sirleaf in 2011 de Nobelprijs voor de Vrede die ze deelde met twee andere vrouwen.

Ellen Johnson Sirleaf. © EPA

De scheidende president heeft als voorbeeld gediend voor Liberiaanse vrouwen om de politiek in te gaan. De 16 procent vrouwelijke parlementariërs van dit moment is het hoogste ooit in het land. In de presidentsverkiezingen van nu is één van de twintig kandidaten een vrouw: Macdella Cooper. Zij bewondert de president maar vindt dat ze nog iets meer had kunnen doen voor vrouwenrechten. "Ze heeft een proces gestart maar er is meer werk aan de winkel", zei ze onlangs op een campagnebijeenkomst. "Toch heeft Johnson Sirleaf veel gedaan om van Liberia een vreedzaam land te maken."