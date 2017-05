Libanon schrapt verkrachtingswet

Eerst een vrouw verkrachten, en vervolgens met haar trouwen om vervolging te ontlopen. Het klinkt absurd, maar in veel Arabische landen is het wettelijk mogelijk. Het parlement van Libanon gaat daar waarschijnlijk deze maand een einde aan maken.

De laatste keer dat het betreffende wetsartikel werd toegepast kan niemand zich heugen. En slechts één procent van de Libanezen is bekend met de strekking ervan, bleek uit een enquête van vrouwenrechtenorganisatie Abaad. Toch is afschaffing ervan meer dan symbolisch.

"Dat is niet zozeer het juridische, maar het sociale aspect. Er gaat een belangrijk signaal van uit: de staat staat vanaf nu achter het slachtoffer, en niet langer achter de dader", zegt Soulayma Mardam Bey, die namens Abaad campagne voert, in het kantoor van de organisatie in Beiroet. "Het bevestigt dat verkrachting een misdaad is, en niets te maken heeft met eerverlies door een vrouw."

Familie-eer Door verkrachting wordt de eer van de vrouw geschonden, en daarmee ook die van de familie, is de gedachte in sommige traditionele gemeenschappen. De enige manier om de familie-eer te redden is dan als het slachtoffer met haar verkrachter trouwt. Naast Libanon kennen nog negen andere Arabische landen een soortgelijke regeling, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Daaronder Algerije, Irak en Libië. Jordanië en Bahrein werken aan afschaffing ervan. Marokko ging daartoe drie jaar geleden al over, nadat een 16-jarig meisje zelfmoord pleegde toen zij gedwongen werd met haar verkrachter te trouwen. De overheid staat vanaf nu achter het slachtoffer en niet langer achter de dader Het betreffende artikel 522 uit het wetboek van strafrecht in Libanon stamt nog uit de eerste helft van de vorige eeuw, toen Frankrijk het er voor het zeggen had. Het is erin terechtgekomen doordat de koloniale machthebbers bij de samenstelling rekening hielden met lokale gebruiken. Tot op de dag van vandaag vormt dit wetboek de basis van het Libanese strafrecht. Vorige maand hing een Libanese kunstenares 31 trouwjurken op aan de boulevard van Beiroet - een voor elke dag in de maand dat een vrouw verkracht en gedwongen gehuwd kan worden, was de gedachte daarachter. De stunt was onderdeel van de campagne die Abaad nog geen jaar geleden begon om van het wetsartikel af te komen. Met succes: in december stemde de parlementscommissie voor juridische zaken voor afschaffing.

Verrassend snel Komende maandag staat de zaak op de plenaire parlementaire agenda. Dat is allemaal verrassend snel in een land waar politieke procedures ellenlang zijn, en waar permanent gesteggeld wordt over de invloed van de ontelbare religieuze gemeenschappen. Zaken als vrouwenrechten worden al snel op de lange baan geschoven. Maar de minister voor vrouwenzaken en ook de premier van Libanon hebben zich inmiddels publiekelijk voor afschaffing uitgesproken. Ook Mardam Bey is verrast door de snelle en breed gedragen steun. "Zelfs streng religieuze parlementariërs zijn voor. Maar dat kan ook een andere reden hebben. Zij houden dit soort zaken liever buiten het strafrecht, om het te kunnen regelen in het personen- en familierecht." Daarover heeft de staat in Libanon niets te zeggen, en gaan de religieuze gemeenschappen. Intussen zien voorvechters van vrouwenrechten de aanstaande wetswijziging als een opstapje naar meer. Verkrachting binnen het huwelijk is een veel vaker voorkomend probleem, dat lastiger aan te pakken is. "Vrouwen durven zich daarover uit schaamte niet uit te spreken, of vinden dat het erbij hoort, helemaal in gesloten gemeenschappen ver van Beiroet", zegt Mardam Bey daarover. "Die praktijk uitbannen zal heel erg lang duren. Vergeleken daarbij is aanpassing van de wet een eitje."

