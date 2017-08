Les over het Wilhelmus en kolonialisme? Nieuw kabinet bediscussieert onderwijs

Ook zouden Nederlanders op hun achttiende een boekje moeten krijgen van de burgemeester over de Nederlandse geschiedenis met een uitleg van de democratische rechtsstaat en de grondwet. Een plan van D66 om lessen over kolonialisme en slavernij te geven, lijkt het volgens het AD niet te hebben gehaald. Dat geldt ook voor het idee van CDA-leider Sybrand Buma om kinderen weer staand in de klas het volkslied uit hun hoofd te laten leren.

Lees verder na de advertentie

De krant weet verder dat er nog gesproken wordt over de maatschappelijke dienstplicht, een wens van CDA en ChristenUnie. Deze zou bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd bij Defensie of bij zorginstellingen. De VVD zou weinig voor dit idee voelen en het te duur vinden.

Over de formatie was tot dinsdag nauwelijks iets naar buiten gekomen

De bekendmaking van de nieuwe stukken komt een dag nadat de formatie in het teken stond van een eerder lek. Het AD publiceerde dinsdag ook al over een mogelijk compromis over medisch-ethische kwesties tussen de formerende partijen. Dat leidde tot frustratie bij de onderhandelaars. Vooral ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en D66-leider Alexander Pechtold waren zeer geërgerd dat er informatie naar buiten was gekomen over dit zeer gevoelige onderwerp.

VVD-leider Mark Rutte liet later weten dat er 'goed over gesproken' was, het onderlinge vertrouwen goed is en dat de onderhandelaars elkaar over en weer geen verwijten hadden gemaakt. Over de formatie was tot dinsdag nauwelijks iets naar buiten gekomen en sinds vorige week is duidelijk dat er vaart zit in de gesprekken. Informateur Gerrit Zalm hoopt dat er voor oktober een regeerakkoord is.

Lees ook: D66 en ChristenUnie plaveien de weg voor Rutte-III

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.