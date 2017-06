Léonie Sazias heeft last van synesthesie

Een ervaring die Léonie Sazias (59) absoluut meeneemt naar Den Haag is haar kennis van de kunst en dan met name haar 'gevoel voor kleur'. "Ik heb last van synesthesie. Daar ben ik pas achter gekomen. Dit betekent dat zintuigen zich met elkaar mengen. Bij mij hebben letters en cijfers vaste kleuren. Bij andere mensen hebben kleuren een geur. Je hebt er verder niks aan. Wel is het zo dat kleur belangrijk is voor hoe ik de omgeving ervaar." Sazias vindt het daarom heel goed dat politici zich bemoeien met mooi en lelijk in onder meer de architectuur. "Windturbines zouden er veel leuker uit kunnen zien. Tesla maakt zonnepanelen met een mooie vormgeving."

Na elf jaar in de lokale politiek van Hilversum zit zij voor 50Plus in de Tweede Kamer. "Ik was er wel aan toe", zegt zij. "Hier in Den Haag worden de grote beslissingen genomen waarover ik mij druk maak. Het gaat echt ergens over." Toch moest de voormalig televisie-omroepster er wel even over nadenken, voordat zij haar ja-woord gaf aan de partij. Maar na het lezen van het partijprogram, was zij het eigenlijk met alles eens en stemde zij toe. Zij kwam nota bene op nummer twee op de kandidatenlijst, net onder lijsttrekker Henk Krol. Lid van de partij was zij nog niet eens.

De laatste weken van de campagne in februari en maart waren zwaar voor de Kamer-kandidaat. Er werd darmkanker bij haar geconstateerd. "Ik ben geopereerd en schoon", zegt zij nu. Er is nog chemo tot september en dan is het klaar. Tot die tijd werkt Sazias op halve kracht.

Televisie-omroeper Sazias praatte in de jaren tachtig televisieprogramma's aan elkaar. Na het verdwijnen van het beroep van televisie-omroeper maakte zij furore met de presentatie van programma's als 'De Ojevaarsjo' en 'Dierenmanieren' (met Martin Gaus). Maar het meest wordt zij nog steeds aangesproken op haar liedjes over Haasje en Rammelaar waarvan haar man de teksten schreef. "Mijn man schreef in 1992 een gedichtje over Haasje en Rammelaar op het geboortekaartje van onze tweeling. Zo is het begonnen." Haar man, musicus Cees Stolk, is overigens ook een schakel naar 50Plus. Hij is al langer lid van de partij en maakt promotiefilms. Sazias werd voor de Tweede Kamer gevraagd door Jan Nagel, ook politicus te Hilversum en voorzitter van 50Plus. Zij was opgevallen door haar vasthoudendheid in de raad en wist haar Hart voor Hilversum tot de tweede partij van de gemeente op te krikken na een eerder mislukt avontuur met de Democratisch Liberale Partij Hilversum. Dat zij al aan haar derde partij toe is, maakt haar geen politiek avonturier, vindt Sazias. "Lokaal en landelijk is iets heel anders. En er is een overeenkomst tussen wat ik in Hilversum deed en wat 50Plus wil. Het is heel mensvriendelijk. Voor tegenstanders van de opvang van vluchtelingen, bijvoorbeeld halen veel politici al snel hun neus op. Ik maak duidelijk dat ik voorstander ben van de opvang, maar ben ook benieuwd naar de problemen van mensen." Ik pas niet zomaar bij een andere partij Léonie Sazias

Publiek domein Sazias wil dat de positie van ouderen verbetert. Verder vindt zij dat 'het publieke domein weer op orde moet worden gebracht in plaats van allerlei zaken op de vrije markt te gooien'. Marktwerking in de zorg en de privatisering van energiebedrijven is haar een doorn in het oog. "Dat is niet links. Het onderscheid tussen links en rechts is nogal opgedroogd in deze tijd." Een poosje denkt Sazias na als zij de vraag krijgt of zij met deze standpunten ook bij een andere partij terecht had gekund. "Anderen hebben mij niet gevraagd. Ik weet ook niet of ik bij een andere partij een plek op de lijst zou hebben gekregen. Ik pas niet zomaar bij een andere partij. Het is in ieder geval niet zo gegaan en ik zit nu bij 50Plus." Ruzie was de afgelopen jaren een constante bij 50Plus met een scheuring in de fractie en ruzie in het bestuur. Maar Sazias ervaart de Haagse fractie van 2017 als een 'warm bad'. "Wij hebben hier een hele leuke club mensen. Een aantal is net als ik nieuw en soms zitten we samen te puzzelen om uit te vinden hoe iets werkt."

VRAAG EN ANTWOORD Favoriete politieke boek?

Ik lees 'Pluche' van Femke Halsema. Leerzaam en herkenbaar. Beste premier?

Drees, want aan hem danken wij de verzorgingsstaat. Grootmoedig en menslievend. Politiek hoogtepunt?

In 2014 klom Hart voor Hilversum van 3 naar 6 zetels en werd de tweede partij. Eigen politieke dieptepunt? In 2014 werd Hart voor Hilversum uitgesloten van coalitiebesprekingen. Eerste politieke herinnering

Als ambassadeur voor wereldvrede en milleniumdoelen werd ik getroffen door de uitspraak van Kofi Annan dat het meeste effect wordt bereikt op lokaal niveau. Eerste keer gestemd?

Democratisch Liberale Partij Hilversum in 2006. Hobby buiten de politiek?

Dieren, tuinieren, muziek, textiele werkvormen. Dit is de laatste aflevering van een serie interviews met nieuwe Kamerleden. Bijna alle politieke partijen met nieuwelingen kwamen aan bod. Met Denk was al eerder gesproken. De PVV wilde niet meewerken. Lees hier de vorige aflevering van deze serie: het interview met Femke Merel Arissen van de Partij voor de Dieren.

