Leiders grote bedrijven nemen afstand van Trump

Nadat maandag de directeuren van farmaceut Merck, chipmaker Intel en sportkledingfabrikant Under Armour waren vertrokken, zegde gisteren ook de voorzitter van de vereniging van staalproducenten zijn lidmaatschap op.

Overigens benadrukte Trump toch weer dat beide zijden schuld hadden aan het geweld in Char­lot­tes­vil­le

Allen protesteren ze tegen de weinig overtuigende veroordeling die de president zaterdag liet horen na de moord op een anti-racismedemonstrante in Charlottesville. Trump zei toen dat hij het geweld ‘van vele kanten’ afkeurde. Pas maandag kwam hij, onder druk, tot een expliciete veroordeling van extreem-rechtse groepen.

De Industrieraad bestond aanvankelijk uit 28 leden, die verder onder meer ook Ford, Dow Chemical, General Electric en Boeing vertegenwoordigen. De leider van de grootste Amerikaanse vakbondsfederatie AFL-CIO zit er ook in. Die zegt zich nog op zijn positie in de raad te beraden. In maart vertrok topman Elon Musk van autofabrikant Tesla al, uit protest tegen Trumps besluit om het klimaatakkoord van Parijs op te zeggen.

Sturing De raad moet de president adviseren bij zijn streven om de werkgelegenheid in de maakindustrie na jarenlange daling te laten toenemen. Maar in de praktijk is het lidmaatschap vooral een kans om de president te ontmoeten, en hem zo mogelijk bij te sturen als hij regels wil uitvaardigen die het bedrijfsbelang raken. Tegenover dat voordeel staat volgens de vertrekkende directeuren het nadeel dat ze zichzelf en hun bedrijf binden aan een president die onaanvaardbare standpunten inneemt. “Ik treed af omdat ik vooruitgang wil boeken, terwijl velen in Washington meer bezig lijken met het aanvallen van iedereen die het met hen oneens is”, schreef Intel-topman Brian Krzanich. Dat was mogelijk een verwijzing naar de kat die zijn collega van Merck van Trump kreeg toen hij zijn vertrek aankondigde. De president klaagde meteen dat het bedrijf te hoge prijzen rekent voor zijn geneesmiddelen. Overigens benadrukte Trump toch weer dat beide zijden schuld hadden aan het geweld in Charlottesville. Hij deed dat toen hij in de lobby van Trump Tower vragen beantwoordde van journalisten. Lees ook: Houding Trump verdiept de kloof

