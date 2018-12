Leider van muiterij tegen May is een cartooneske, oerconservatieve Engelse gentleman

De leider van de muiterij in de conservatieve partij tegen Theresa May is een lange slungelige man die bij veel Britten een glimlach op het gezicht tovert. Dit komt doordat de 49-jarige Jacob Rees-Mogg een bijna stripfiguur-achtig imago cultiveert van een Engelse gentleman uit lang vervlogen tijden.

Terwijl andere Britse politici vaak hun best doen om hun elitaire afkomst te verbloemen, gaat Rees-Mogg juist prat op zijn deftigheid. De geachte afgevaardigde van het district Noordoost-Somerset spreekt met een upperclass-accent, gedraagt zich ouderwets hoffelijk en zit altijd strak in het pak.

Publiekelijk huilen doet de excentrieke conservatief af als ‘new-age gedruip’. Flatgebouwen zijn volgens hem een ‘belichaming van het socialisme’. En toen hem na de geboorte van zijn zesde kind, de inmiddels anderhalf jaar zoon Sixtus, werd gevraagd of hij wel eens een luier verschoonde, antwoordde hij: “Ik heb nooit een luier verschoond. Dat zou de nanny niet goedkeuren.”

Rees-Mogg leidt sinds begin dit jaar de European Research Group, een alliantie van pro-brexit-parlementariërs binnen de Conservatieven. Hij is voorstander van een ‘harde’ brexit, waarbij Groot-Brittannië en de EU binnen een kort tijdsbestek heel duidelijk afscheid van elkaar nemen.

Archaïsch taalgebruik

Ook op andere terreinen houdt hij er zeer conservatieve ideeën op na. Zo is hij als behoudend katholiek sterk gekant tegen abortus, ook in het geval van verkrachting, en is hij tegen het homohuwelijk. Hij verzette zich bovendien tegen wetgeving die de opwarming van de aarde moet tegengaan, steunde belastingverlaging voor bankiers en bedrijven, en pleitte voor versobering van de sociale zekerheid. “Ik ben meer geïnteresseerd in wat mensen kunnen dat wat ze niet kunnen”, schreef hij in The Daily Telegraph over het verplicht keuren van arbeidsongeschikten.

Rees-Mogg koketteert soms ook met archaïsch taalgebruik en liet in het Lagerhuis enkele jaren geleden terloops, in een bijdrage over corruptie bij het Europese Hof van Justitie, een zeer obscuur woord van 29 letters vallen – het langste woord dat ooit in de parlementaire handelingen is opgenomen.

“Ik denk dat conservatieve principes een brede aantrekkingskracht hebben en dat je ze duidelijk moet uitdragen”, aldus Rees-Mogg enige tijd geleden in The New York Times. Een conservatieve regering moet van hem echt “conservatieve dingen doen, geen Labour-dingen, alleen iets minder schadelijk.”

“Rees-Mogg is eenvoudigweg een on­uit­put­te­lij­ke, onbuigzame, niet aflatende reactionair.” Matthew Parris

Te midden van de huidige chaos in de Britse politiek wordt Rees-Mogg inmiddels genoemd als een van de kandidaten om May op te volgen als partijleider en premier. Iets waarvan hij zelf bezweert dat hij er niet op uit is. Hij stelt dat zijn eveneens kleurrijke collega-brexiteer Boris Johnson een veel betere leider is.