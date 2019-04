Leider coup Soedan treedt terug: ‘Leger heeft geen enkele ambitie om aan de macht te blijven’

In de tussentijd wordt zijn plek ingenomen door luitenant-generaal Abdel-Fattah Burhan als hoofd van de transitiecommissie.

De generaals van Soedan die een staatsgreep pleegden, keren op hun schreden terug, geschrokken van de golf van verontwaardiging die donderdagavond door het land ging. Vrijdag beloofde de militaire raad om zo kort mogelijk de macht over te nemen en die spoedig aan een interim burgerregering over te dragen om vrije verkiezingen te organiseren. Honderdduizenden demonstranten blijven eisen dat de militairen de macht per direct overdragen.

Donderdag zei de kortstondig tot interim-president uitgeroepen generaal Awad ibn Ouf nog dat de de militaire raad twee jaar zou regeren. Vrijdag liet generaal Omar Zain al-Abideen, hoofd van die raad, weten dat die twee jaar een maximumtermijn is. Als alles soepel gaat, kan ook al na een maand een overgangsregering van burgers worden geïnstalleerd.

Het leger heeft geen enkele ambitie om aan de macht te blijven Generaal Zain al-Abideen

In de nacht van donderdag op vrijdag verzamelden zich nog meer demonstranten voor het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Khartoem, ondanks het instellen van een avondklok. De leuzen richtten zich nu tegen de legertop die jarenlang met dictator Omar al-Bashir de macht in handen had. De coupplegers waren meer van hetzelfde, ook zonder Bashir. De vreedzame volksopstand zou doorgaan, zoveel was vrijdag duidelijk. Demonstraties hadden donderdagnacht in de meeste grotere steden van Soedan plaats.

Beschermers Generaal Zain al-Abideen haastte zich vrijdag om de positie van de generaals te verduidelijken. “Het leger heeft geen enkele ambitie om aan de macht te blijven. Wij zijn de beschermers van de eisen van het volk. Het leger is niet hongerig naar meer macht”, zei hij haast verontschuldigend. Wel eiste de legertop dat er geen geweld wordt gebruikt en er geen chaos ontstaat, dat zou aanleiding zijn voor de militairen om daar tegen op te treden. De generaals willen voorlopig het ministerie van binnenlandse zaken en van defensie in eigen hand houden om de orde te handhaven in het land. De generaal benadrukte op televisie dat de toekomst van Soedan ligt bij de demonstranten. “Het volk moet met oplossingen komen voor de economische en politieke problemen. Het leger ontbeert het aan een ideologie om dat te doen. Wij zijn er alleen voor de veiligheid om zo de bevolking de ruimte te geven om de veranderingen door te voeren die zij wil.” Het was een andere toon dan een dag eerder toen de interim-president Ibn Ouf met een hele reeks van maatregelen kwam en een lang militair regime in het vooruitzicht stelde, zonder grondwet en zonder parlement. De legertop stelde zich nu in woord onomwonden achter de demonstranten en hun eisen en zeggen die te willen faciliteren.

Volksopstand Vooralsnog gaat de volksopstand, ondanks de nieuwe beloftes van de generaals, onverminderd door. De legerleiding wordt niet erg vertrouwd omdat ze uit hetzelfde hout is gesneden als de afgezette Bashir die dertig jaar aan de macht was. Oppositiepartijen, vakbeweging en demonstranten willen dat de generaals onmiddellijk de macht overdragen aan een tijdelijke burgerregering. De protesten stoppen daarom niet. De militaire raad weigerde wel de afgezette president Bashir uit te leveren aan het Internationaal Strafhof. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de mensheid tijdens de burgeroorlog in Darfur waar honderdduizenden mensen door excessief geweld om het leven zijn gebracht. Ook de huidige interim-president Ibn Ouf staat daarvoor op een sanctielijst van de Verenigde Staten.

