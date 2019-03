Legerleider Algerije wil afzettingsprocedure president

Het militaire en politieke establishment in Algerije sluit de rijen en vindt dat president Abdelaziz Bouteflika niet meer in staat is te regeren. Voor de demonstranten in Algiers die al een maand de straat opgaan, is dit een schijnoplossing. De hele entourage van de president, inclusief de legerleiding, moet weg. Ze willen snel onafhankelijke presidentsverkiezingen.

In een operatie om te redden wat er te redden valt riep de machtige legerleider, luitenant-generaal Ahmed Gaed Salah dinsdag op om zijn goede vriend Bouteflika via de Constitutionele Raad af te zetten. De partij van de president, de FLN, steunt de legerleider, zo werd woensdag bekend. De Raad zou een artikel 102 procedure kunnen starten die erop neerkomt dat de 82-jarige president niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. Bouteflika zit al sinds 2013 in een rolstoel als gevolg van een hersenbloeding.

Vijfde termijn Hij is sindsdien nauwelijks in het openbaar gezien. Toch zou hij voor een vijfde termijn opgaan tijdens de presidentsverkiezingen van april. De aanhoudende protesten tegen hem noopte de oude vos, die al twintig jaar aan de macht is, af te zien van deelname, en een nieuwe termijn. Tegelijkertijd stelde Bouteflika de presidentverkiezingen uit, riep op tot een nationaal debat over de constitutionele crisis en benoemde een nieuwe premier. Ondertussen bleef hij zitten als president. Door velen wordt deze stap gezien als strijdig met de grondwet. De demonstraties die volgden namen elke week in omvang toe. De legerleider, die deze week een rondgang langs de kazernes maakt in Algerije riep afgelopen dinsdag via de radio op tot de afzettingsprocedure van de president om “de rust en politieke stabiliteit te waarborgen”. Als de Raad de president niet meer in staat acht te functioneren, dan moet het parlement en de senaat deze stap nog met een tweederde van de stemmen goedkeuren. Als dat gebeurt, wordt de voorzitter van de senaat voor 45 dagen interim-president en moet hij nieuwe verkiezingen uitschrijven, waarbij hij zelf geen kandidaat mag zijn.

Afzettingsprocedure Door de formele weg te volgen kan de kliek rondom Bouteflika die beschuldigd wordt van nepotisme, corruptie en economische incompetentie blijven zitten. Dat is niet wat de demonstranten willen, zij willen af van het hele establishment. “We willen niet slechts een man weg hebben, maar het huidige systeem”, zei een woordvoerder van Front des Forces Socialistes (FFS) tegen persbureau Reuters. De woordvoerder van Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), Yassine Aissiouane zei dat “legerleider Salah onderdeel van het probleem is. Hij kan onder geen voorwaarde de oplossing zijn”. Het tijd kopen met een afzettingsprocedure lijkt verkeerd te vallen bij de demonstranten. Maar zonder meer de confrontatie zoeken met het machtige leger is een gevaarlijke optie. Het is al een stap voorwaarts dat Salah zich positief heeft uitgelaten over de demonstraties. “Het is noodzakelijk dat er een oplossing komt voor deze politieke crisis die recht doet aan de rechtvaardige eisen van het Algerijnse volk”, zo zei de luitenant-generaal. Tegelijkertijd waarschuwde hij voor het uit de hand lopen van de demonstraties. Salah zei “chaos” niet toe te zullen staan. Voorlopig blijft het leger in de kazernes. Het is het enige staatsorgaan dat nog lijkt te functioneren in Algerije. Woensdag sloten ook de Algerijnse vakbond en een van de coalitiepartijen zich aan bij de oproep tot vertrek van Bouteflika.

