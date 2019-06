Leger Soedan stopt overleg met oppositie en kondigt nieuwe verkiezingen aan

Luitenant-generaal Abdel Fattah al-Burhan zei in de toespraak dat de coalitie van oppositiepartijen net zozeer verantwoordelijk was voor de vertraging in de onderhandelingen over de toekomst van Soedan. Hij maakte bekend dat er binnen negen maanden verkiezingen zullen worden gehouden.

Lees verder na de advertentie

Veiligheidstroepen ontruimden kampen van demonstranten en doodden daarbij minstens 35 mensen. Ook zijn er meer dan honderd gewonden gevallen. Al-Burhan beloofde dat er een onderzoek komt naar de bestorming van het demonstrantenkamp maandagochtend. Het was het ergste geweld in Soedan sinds de afzetting van president Omar al-Bashir in april.

Transitieperiode De coalitie van oppositiegroepen in Soedan, de DFCF (De krachten van de Verklaring voor Vrijheid en Verandering), had eerder maandag het contact met het militair bewind al verbroken. De DFCF was een vruchteloze dialoog aangegaan met de junta, die sinds april regeert, over de vraag of de burgers of de militairen het voor het zeggen zouden krijgen tijdens de transitieperiode naar een democratie die drie jaar zou gaan duren. De oppositie heeft sinds afgelopen maandag een algehele politieke staking afgekondigd en opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook roepen de oppositiegroepen het buitenland op de coup, zoals zij de machtsovername van de militairen noemen, te veroordelen en de rechtmatigheid ervan af te wijzen.

Lees ook:

Leger schiet met scherp in Soedan en slaat protesten neer De militaire leiding treedt met grof geweld op tegen betogers in Khartoem. Het heeft een averechts effect: Soedanezen gaan massaal de straat op en barricaderen de straten.