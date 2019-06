Leger schiet met scherp in Soedan en slaat protesten neer

De Soedanese militaire machthebbers zijn de volksopstand zat. Soldaten en politie verjoegen gisteren met ­geweld demonstranten van het plein voor het legerhoofdkwartier in de hoofdstad Khartoem, waar ze sinds twee maanden een vreedzame sit-in hielden. Veiligheidstroepen schoten met scherp: zeker dertien mensen werden gedood. Tientallen raakten gewond.

Het geweld tegen de ongewapende betogers had het tegenovergestelde effect. Soedanezen verlieten massaal hun huizen en werk om naar het plein op te trekken. Toen ze werden tegengehouden door leger en ­politie, richtten ze blokkades op. Ook in de tweelingstad Omdurman, aan de ­andere kant van de Nijl, blokkeerden duizenden betogers wegen met brandende autobanden en stenen.

“Het is chaos. Overal wordt ­geschoten. Militairen achtervolgden zelfs gewonden tot in ziekenhuizen”, vertelt zakenman Mohamed al-Munzir aan de telefoon. Hij durft zelf de straat niet op. “Ik heb drie kinderen. Ze hebben me nodig, maar als het schieten ophoudt, sluit ik me wel weer bij demonstranten aan.”

Overgangsregering

In december begonnen in alle ­delen van het land protesten die leidden tot afzetting van de militaire dictator Omar al-Bashir in april. Dat is niet genoeg voor de ­demonstranten, die een burgerregering eisen. De heersende militaire raad en de burgeroppositie voeren ­besprekingen over de samenstelling van een overgangsregering. Ze kunnen het er niet over eens worden of burgers of militairen de leiding krijgen. Twee weken geleden werden de onderhandelingen opgeschort en namen de spanningen toe, wat gisteren ontaardde in geweld.

De oppositie heeft opgeroepen tot ‘totale burgerlijke ongehoorzaamheid’ en weigert nog langer met de ­militairen aan de onderhandelingstafel tezitten. De militaire raad zegt dat het slechts criminele elementen onder de betogers te willen arresteren.

Met de ontwikkelingen gisteren lijkt de volksopstand gedoemd. De Soedanese documentairemaker Alsanosi Adam bestrijdt dat. “De democratische geest is uit de fles. Het zal nooit meer zijn zoals de laatste dertig jaar onder de Bashir-dictatuur. Soldaten hebben wapens, maar de volkswoede over de militaire dictatuur is zo enorm groot, dat die ons uiteindelijk de zege zal brengen”, zei Adam gisteren tegenover Trouw in Kenia, kort voor zijn terugkeer naar Khartoem.

Er zijn veel voorbeelden van hoe volksopstanden, de zogeheten Arabische lentes, doodbloedden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Toch heerst onder Soedanezen de overtuiging dat ze uniek zijn en het gaan redden. “Wij zijn zo divers, verdeeld over zo veel verschillende bevolkingsgroepen. Maar onze gezamenlijke haat ­tegen de militaire dictatuur heeft een oersterke eenheid gesmeed. Wij hebben de numerieke meerderheid die niet met wapens te bestrijden is en op den duur zal zegevieren”, aldus Adam.