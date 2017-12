Leger blijft aan zet in Zimbabwe

Ex-generaal Constantine Chiwenga, het brein achter de afzetting van de Zimbabwaanse ex-president Robert Mugabe in november, is de nieuwe tweede man binnen regeringspartij Zanu-PF. President Emmerson Mnangagwa wist dat hij Chiwenga's benoeming zoveel mogelijk buiten het nieuws moest houden. Daarom maakte hij zijn keuze niet bekend op het partijcongres eerder deze maand, zoals gebruikelijk zou zijn geweest, maar pas afgelopen zaterdag: een dag waarna door Kerst drie krantenloze en medialuwe dagen volgden.

Vervolgstap

De logische vervolgstap is dat Chiwenga, die na de door hem geleide coup zijn militaire functies neerlegde om een politieke carrière mogelijk te maken, nu snel ook vicepresident van Zimbabwe wordt. Zijn benoeming neemt de laatste twijfel weg: de machtswisseling in Zimbabwe mocht weliswaar geen staatsgreep heten, maar was toch echt niks anders dan een legercoup.

Afgezien van Chiwenga claimden ook generaal Sibusiso Moyo (minister van buitenlandse zaken) en luchtmachtcommandant Perence Shiri (minister van landbouw) al cruciale politieke posities binnen de regering van Mnangagwa. De tweede vicepresident van Zanu-PF - de functie wordt gedeeld - is Kembo Mohadi. Hij was lang minister van binnenlandse zaken onder Mugabe. Mnangagwa koos hem in november al als zijn nieuwe minister van defensie.

Dat coupleider Chiwenga het leger inruilt voor de politiek verbaast niet. In 2011 lekten e-mails uit waarin legerofficieren hem omschreven als een 'politieke generaal'. Chiwenga maakte vanaf begin jaren tachtig carrière binnen het leger. In 2004 werd hij de topgeneraal van het land. Chiwenga prijkt op de lijst van Zimbabwanen tegen wie de Europese Unie in 2002 sancties afkondigde wegens betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen. In 2008 sloeg het leger onder zijn leiding de protesten tegen verkiezingsfraude van Mugabe met harde hand neer.