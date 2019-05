Lega is grote winnaar in Italië; Vijfsterren krijgt fikse opdoffer

Vorig jaar maart, bij de landelijke verkiezingen, kreeg de partij 17 procent van de stemmen. Het gaat dus om flinke winst, die te danken is aan de ervaren en geslepen Salvini. Hij maakt dag in dag uit uitgekiend gebruik van sociale media en is - sinds hij een jaar geleden vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken werd - bijna onafgebroken op verkiezingscampagne is geweest. En hij heeft er alles aan gedaan om zo weinig mogelijk reddingsschepen met uit zee gepikte migranten tot de Italiaanse havens toe te laten. Nu oogst Salvini het succes. “We zijn de grootste partij in Italië, grazie”, twitterde hij.

Voor de coalitiepartner van de Lega, de Vijfsterrenbeweging, is de uitslag op basis van de exitpolls een fikse opdoffer: de partij zou ergens tussen de 19 en 23 procent scoren. Dat is een stuk slechter dan de 32 procent die de jonge anti-systeempartij vorig jaar bij de parlementsverkiezingen kreeg. De Vijfsterrenbeweging werd toen ruimschoots de grootste in het parlement, maar maakt nu dus een duikeling van wel tien procentpunten. De partij met zijn jonge en onervaren leider Luigi Di Maio, die Italië voor het eerst bestuurt, betaalt een hoge prijs voor het regeren met de Lega. Salvini (46) vreet Di Maio (32) op, constateren commentatoren.