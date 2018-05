Lega en Vijfsterrenbeweging ruiken winst

Na twee maanden vruchteloze formatiegesprekken krijgt Italië een 'neutrale' regering die tot het einde van dit jaar aanblijft. Althans, dat is wat president Sergio Mattarella heeft besloten en wenst.

Lees verder na de advertentie

De verwachting is dat Mattarella vandaag met de namen komt van de Italianen die ermee hebben ingestemd om in die tijdelijke regering plaats te nemen. De media gokken op een gezaghebbende professional zonder een duidelijke politieke kleur als premier: topdiplomate Elisabetta Belloni en rechter Marta Cartabia worden genoemd, net als econoom Carlo Cottarelli.

'Wij gaan niet voor een neutrale regering stemmen want die bestaat uit mensen die geen band hebben met de bevolking'

Maar wat president Mattarella wenst, is niet wat de meeste politieke partijen wensen. De jonge anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en de rechtse anti-immigratiepartij Lega zien zo'n overgangsregering helemaal niet zitten. De Vijfsterrenbeweging, de grootste partij in het parlement, kondigt aan dwars te gaan liggen. Leider Luigi Di Maio: "Wij gaan niet voor een neutrale regering stemmen want die bestaat uit mensen die geen band hebben met de bevolking."

Wanneer het parlement - naar verwachting volgende week - wordt gevraagd om voor of tegen deze overgangsregering te stemmen, zullen die twee partijen die regering wegstemmen, daar hebben de Lega en de Vijfsterrenbeweging samen voldoende zetels voor. Als dat gebeurt, onstaat een voor Italië unieke situatie: dan moet Mattarella het parlement ontbinden en komen er nieuwe verkiezingen nadat de eerdere verkiezingen geen regering opleverden. Ook nog nooit vertoond: parlementsverkiezingen in juli. Want daar lijkt het nu op uit te draaien. Di Maio zei gisteren op de radio dat 22 juli zijn favoriete datum is.