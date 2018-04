Leefbaar Rotterdam staat nu even aan de kant

Leefbaar Rotterdam liet op de verkiezingsavond opgelucht de champagnekurken knallen. Ondanks het verlies van drie zetels werd de partij met elf zetels veruit de grootste partij in de Rotterdamse raad.

Ruim twee weken later staat de partij van Joost Eerdmans aan de zijlijn bij de formatie van een nieuw college. Wellicht heeft Leefbaar Rotterdam een te radicale campagne gevoerd­­.

De verkenners Jos van der Vegt en Derk Loorbach gaan maandag, na eerst met de partijen afzonderlijk te hebben gepraat, verder met een groepsgesprek met D66, GroenLinks en PvdA. Zij hebben alle drie vijf zetels. Om tot een meerderheid van 23 zetels te komen, moeten andere partijen aanschuiven.

‘Morele plicht’

De frustratie bij Leefbaar Rotterdam over deze ontwikkeling is groot, want de partij haalde bijvoorbeeld zes zetels meer dan de VVD. Fractievoorzitter Ronald Buijt liet gisteren in een opiniestuk in NRC Handelsblad weten dat de andere partijen hun ‘morele plicht’ niet nakomen en dat zij ‘breken met democratische principes’.

Lijsttrekker Eerdmans is verbijsterd en zei dat je een partij die met overmacht de grootste is ‘niet aan de kant kunt duwen’ zonder dat er eerst een poging is gedaan om met die partij een college te vormen.

Zo simpel ligt het kennelijk niet na een gepolariseerde verkiezingscampagne waarbij Leefbaar Rotterdam er soms met gestrekt been invloog. Eerdmans waarschuwde tijdens debatten voor de ‘steeds verder oprukkende islamisering’ en zei dat de stad een ‘Mekka aan de Maas’ dreigde te worden. Hij hekelde de overmaat aan winkels met een islamitische achtergrond.

Hij wilde daarmee de PVV, die voor het eerst ook in Rotterdam meedeed, de wind uit de zeilen nemen en daar slaagde hij goed in. De partij van Geert Wilders kwam in de stad van Pim Fortuyn niet verder dan één schamele zetel, veel minder dan verwacht. Gevolg is wel dat de overige partijen nu moeten bijkomen van de volgens hen ‘rabiate’ Leefbaar-campagne.

Daar komt bij dat Leefbaar Rotterdam eind vorig jaar trots een alliantie aankondigde met Forum voor Democratie van Thiery Baudet. Hij was immers de man die aan de rechterkant wat stemmen van de PVV kon afvangen.