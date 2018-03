Leefbaar Rotterdam houdt stand, maar de Raad is versplinterd

De cam­pag­ne­stra­teeg windt er geen doekjes om. De Leefbaren hebben flink in spanning gezeten.

Lees verder na de advertentie

De opluchting spat van het gezicht van Ronald Buijt. De eerste exit-poll van Rotterdam is net bekend gemaakt, en Leefbaar Rotterdam staat op elf zetels. Een verlies van drie, maar Leefbaar blijft veruit de grootste partij van Rotterdam, ziet de campagnestrateeg in een door Leefbaar afgehuurde discotheek naast het stadhuis. Dan verschijnt het aantal zetels voor de PVV op het scherm. Twee. Buijt: “Wilders kwam met heel veel bombarie naar Rotterdam, hij zou Leefbaar wel even decimeren. Nou, hij heeft zich op ons verkeken. Wilders is afgeserveerd.”

Buijt, campagnestrateeg van Leefbaar Rotterdam, windt er geen doekjes om. De Leefbaren hebben flink in spanning gezeten. In een eerste peiling stond Leefbaar op zeven zetels. Dat werd later negen, nu dus 11.

Hij pakt zijn telefoon erbij. Vanochtend deed hij een voorspelling. Op een enkele zetel na heeft hij de uitslag helemaal goed voorspeld. Gelijk gaan zijn gedachten naar een mogelijk nieuw stadsbestuur. “Het horrorscenario was dat PvdA, Groenlinks, D66, CDA en VVD het samen konden doen en ons er buiten zouden houden.” Hij telt het aantal zetels op. Het zijn er zo’n twintig, waar er 23 nodig zijn. “Dat gaat niet gebeuren.”

Helse klus En dus is opnieuw Leefbaar Rotterdam aan zet, als de fractieleiders donderdagochtend een kopje koffie met elkaar gaan drinken. Maar de uitslag is zonder meer het ‘electorale slagveld’ dat van tevoren werd voorspeld. De tijd dat Rotterdam twee machtsblokken heeft in Leefbaar en de PvdA is voorgoed verleden tijd. Achter Leefbaar is het politieke landschap volstrekt versplinterd. PvdA, VVD, GroenLinks en D66 komen op vijf zetels. Denk komt de raad in met drie zetels, Nida houdt er twee. De SP verliest fors en gaat van vijf naar twee. Zolang Leefbaar samenwerkt met Thierry Baudet is het uitgesloten dat wij met de partij samenwerken PvdA-lijsttrekker Barbara Kathmann Een college vormen wordt waarschijnlijk een helse klus. Buijt weet ook niet direct hoe het moet. De VVD komt in aanmerking, net als het CDA. Maar een college over rechts, zoals de afgelopen vier jaar tussen Leefbaar, D66 en CDA, lijkt uitgesloten. Er moet een partij op links bij, waarschijnlijk de PvdA of Groenlinks. Wat niet helpt is dat D66 tijdens de campagne Leefbaar Rotterdam uitsloot, vanwege de samenwerking met Forum voor Democratie. De PvdA voegt zich tijdens de uitslagenavond bij D66. Lijsttrekker Barbara Kathmann: “Zolang Leefbaar samenwerkt met Thierry Baudet, die de rassenleer herintroduceert, is het uitgesloten dat wij met de partij samenwerken.” Ondanks een verlies van opnieuw drie zetels, is er vooral opluchting bij de PvdA. “Wij zijn de grootste partij op links”. En dus hoopt Kathmann vooraan te staan als er straks een linkse partij moet aantreden in een college. Maar ja, dan moet Leefbaarleider Joost Eerdmans dus breken met Baudet.

Triomf Als er in versplinterd Rotterdam een winnaar moet worden aangewezen in, dan is het Denk. Om elf uur maakt een triomfantelijke Tunahan Kuzu met de stralende lijsttrekker Stephan van Baarle zijn intrede in het Rotterdamse stadhuis. Dan lijkt het er nog op dat Denk in de thuisstad vier zetels haalt, later blijken het er drie te zijn. Het door de islam geïnspireerde Nida haalt dezelfde uitslag als vier jaar geleden: twee zetels. Daarmee halen partijen die – in de woorden van Kuzu – opkomen voor een ‘inclusieve samenleving’ vijf van de 45 zetels. Kuzu: “Vergeet ook niet dat Leefbaar één van de grootste verliezers is. De bevolking geeft een teken af dat Rotterdam over een andere boeg moet.” Rotterdam moet breken, vindt de Denkleider, met de harde integratietaal van onder meer Leefbaar Rotterdam. Ik heb Geert nog gewaarschuwd: Weet wat je doet. Leefbaar-leider Joost Eerdmans Links heeft steken laten vallen om de migrantenstem binnenboord te houden, zegt Kathmann. Net zo schuldbewust klinkt het bij SP-lijsttrekker Leo de Kleijn. De teleurstelling druipt van het gezicht bij de onverwacht grote verliezer van de avond. De Kleijn: “Wij wilden een campagne voeren over de woningmarkt, armoede. Maar het ging over de onderwerpen waar we het niet over wilden hebben: islam en integratie.” Hij wijst naar de uitslagen: partijen die het over identiteit hadden, scoren goed.