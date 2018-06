Leefbaar-leider Eerdmans is 'pislink' over Rotterdamse coalitiebesprekingen

Zijn 47.312 kiezers zullen het hem ongetwijfeld nazeggen, nu GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA en CU/SGP zondag besloten om samen verder te werken aan een nieuw stadsbestuur voor Rotterdam.

Hoewel de zes partijen nog wel een akkoord moeten sluiten, is de kans dat het nog fout gaat klein. Het is zo'n beetje de enige mogelijkheid om eindelijk uit de slopende impasse te komen die na de verkiezingen van 21 maart ontstond. De vier partijen met vijf zetels krijgen twee wethouders en CDA één wethouder. CU/SGP krijgt na zestig jaar oppositie een plek in de coalitie met een wethouder, maar dan wel voor 0,4 fte. Voor de zomer moet er een nieuw college zitten.

Tijdens de formatie stonden twee blokken diametraal tegenover elkaar, die beide andere partijen nodig hadden voor een meerderheid. Aan de ene kant was daar Leefbaar Rotterdam en VVD en aan de andere het progressieve kamp van GroenLinks, PvdA en D66. Het linkse blok wilde niet met Leefbaar Rotterdam en de VVD wilde juist niet zonder die partij.

Stroomversnelling

Het proces kwam afgelopen weekend in een stroomversnelling, toen de linkse partijen schermden met een links minderheidscollege met gedoogsteun van Nida en Denk. VVD-leider Vincent Karremans kreeg daarmee het mes op de keel. Wat volgens hem dreigde was dat hetzelfde zou gebeuren als in Amsterdam en Utrecht, een waar schrikbeeld voor de liberaal. Autorijders zouden de stad uitgedreven worden en de lasten voor ‘hardwerkende Rotterdammers’ zouden omhoog moeten om mee te betalen aan ‘riante ‘sociale’ regelingen’.

De formele reden voor linkse partijen om niet met VVD én Leefbaar in zee te gaan, was dat twee rechtse partijen in het college geen recht zou doen aan de verkiezingsuitslag. Ze wezen erop dat progressieve partijen - als je CU/SGP, Nida en Denk daarbij rekent - op 21 maart een meerderheid hadden gehaald.

Ongetwijfeld speelde op de achtergrond mee dat Eerdmans voor de verkiezingen een spijkerharde anti-islamcampagne voerde. Zo zei hij dat Rotterdam 'Mekka aan de Maas' dreigde te worden en klaagde hij over de overmaat aan winkels met een islamitische achtergrond in de buurten. Vooral bij D66 speelde mee dat Leefbaar Rotterdam een alliantie aanging met Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet.

Eerdmans zette alle middelen in om de PVV, die voor het eerst in Rotterdam meedeed, zo klein mogelijk te houden. In die opzet slaagde de partij goed. De PVV haalde slechts één zetel en Leefbaar werd zelf, ondanks drie zetels verlies, veruit de grootste in de raad.