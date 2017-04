Le Pen kiest alvast haar premier

De rechtse Dupont-Aignan deed zelf ook mee aan de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen en kreeg toen 4,7 procent van de stemmen, waarmee hij als zesde eindigde. Hij moet Le Pen aan kiezers van buiten haar partij helpen door rechtse twijfelaars te overtuigen om in de tweede ronde op de rechts-populistische Le Pen te stemmen.

De voormalig gaullist begon daar vrijdag alvast mee door Le Pens tegenstander Emmanuel Macron “de marionet van een zieltogend systeem” te noemen. Na vijf beroerde jaren onder François Hollande verdient Frankrijk volgens Dupont-Aignan beter dan Macron. Die reageerde vervolgens tegen France 3 dat hij “tegenover een reactionair rechts staat dat uit Europa en de euro wil stappen”.

“Ik zal haar steunen en samen met haar campagne voeren”, liep Dupont-Aignan vrijdag tegen France 2 al vooruit op hun samenwerking. Hij zei toen ook dat hij een nieuwe versie van het verkiezingsprogramma heeft ondertekend, waarin een aantal van zijn eigen plannen zijn opgenomen. Een dag later bevestigde Le Pen dat Dupont-Aignan haar premier wordt, als zij op 7 mei de verkiezingen wint.

Goed gebruiken

Afgelopen zondag eindigde Le Pen als tweede in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen, met 21,3 procent van de stemmen. Haar tegenstander Macron won met 24 procent van de stemmen. Volgens vrijwel alle opiniepeilingen gaat de sociaal liberaal ruimschoots aan de leiding. Ze kan de hulp dus goed gebruiken.

Le Pen heeft haar hoop verder ook gericht op kiezers van de linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon, die na de eerste ronde is afgevallen. In een boodschap op Twitter riep de presidentskandidate van het rechtse Front National op een 'dam tegen Macron' op te werpen. "Laten wij de ruzies en onenigheden aan de kant schuiven." Mélenchon heeft nog niet gezegd of hij Macron of Le Pen bij de tweede stembusronde steunt.

