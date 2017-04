Le Pen haalt recordaantal stemmen voor Front National binnen

Volgens de voorlopige resultaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken, eindigt de centrumkandidaat Emmanuel Macron op de eerste plaats zondag, met 23,8 procent van de stemmen (7,9 miljoen stemmen), Le Pen haalt momenteel 21,6 procent. Volgens peilingen zou Macron in de tweede ronde op 7 mei een veel ruimere overwinning boeken, van meer dan 60 procent.

Nadat in de nacht van zondag op maandag bijna alle 47 miljoen Franse stemmen geteld waren, bleek dat Francois Fillon op 20,0 procent van de stemmen komt, en Jean Luc Mélenchon op 19,5 procent.

Vader Le Pen

In 2002, toen Jean-Marie Le Pen de tweede ronde haalde van de presidentsverkiezingen, kreeg hij in de eerste ronde 4,8 miljoen stemmen, en in de tweede ronde 5,5 miljoen. De rechtse kandidaat Jacques Chirac won toen met 82 procent van Le Pen in de tweede ronde.

Vader Le Pen zei zondagavond tijdens een interview met BFMTV dat hij destijds 'als kandidaat veel meer verdeeldheid zaaide' dan zijn dochter, en dat de resultaten van 2002 dus niet te vergelijken zijn met die van zondag. ‘Ik denk dat de Fransen uitkijken naar de mogelijkheid om haar president te maken, in plaats van een mysterieuze kandidaat te verkiezen, een vroegere socialistische minister die dat op een handige manier heeft verstopt, en gemaskerd en met een glimlach vooruit gaat.’