Le Pen haalt finale maar mist kans op nieuwe dynamiek

De Espace François Mitterrand in het Noord-Franse Hénin-Beaumont explodeert als de eerste resultaten op de schermen achter het podium verschijnen. ‘On est en finale!’ (‘Wij staan in de finale’) scanderen aanhangers die elkaar om de hals vallen. “Nu pakken we door”, juicht Marie Durriez (61). “Frankrijk zal nu eindelijk wakker worden. Wij kunnen deze verkiezingen echt winnen.”

Ze heeft hem de laatste weken wel geknepen, geeft Durriez toe. “Er waren vier kandidaten die heel dicht bij elkaar zaten.” Maar het is alsof het land weet dat het Marine hard nodig heeft”, zegt de voormalige ­gepensioneerde medewerkster van een VVV. “Alleen met haar kunnen we van Europa weer iets normaals maken, de economie laten draaien en ons land weer veilig maken.”

Van het laatste heeft zij een sterk voorbeeld. Durriez woont in een dorp van nog geen zesduizend inwoners vlakbij Hénin. “En zelfs in zo’n plaatsje wonen moslimradicalen. Ze hebben er net nog een gearresteerd, zoiets haalt de media niet eens. Ze zwijgen er gewoon over.”

Alles en iedereen zal zich nu verenigen tegen Le Pen, weet Durriez. Net als in 2002, toen Le Pen senior de beslissende tweede ronde haalde, met ruim 16 procent. Toen verkeerde Frankrijk in shock. Nu schrikt niemand meer. “Het is nu heel anders”, zegt Durriez terwijl ze een vriendin knuffelt. “De Fransen hebben nu onderhand wel begrepen wie er gelijk heeft.”

In een complex met uitzicht op bergen mijnafval, die herinneren aan een roemrucht industrieel verleden, wordt een trend bevestigd. Le Pen is de kampioene van de vergeten Fransen, het deel van de bevolking dat zich benadeeld en verlaten voelt. De partij trok eerst – in de tijd van haar vader – de stemmen van werkloze arbeiders, later volgden laagbetaalde werknemers, ambtenaren en boeren.

De zaal juicht als een exitpoll verschijnt waarin Macron en Le Pen op gelijke hoogte staan. Even later volgt een striemend fluitconcert als François Fillon – uitgeschakeld met 19,5 procent – te zien is.

Ook Daniel Couvreur (55) is in de wolken. Hij wijst op zijn vrouw, die in een rolstoel zit: “Zij krijgt 800 euro in de maand”, roept Couvreur, die werkt bij een transportbedrijf. “En voor migranten is er wel geld. Dat moet stoppen en dat kan alleen met Marine.”

Teleurstelling

Maar de geestdrift van de supporters kan een gevoel van teleurstelling niet verhullen. Le Pen hoopte op een eerste plaats, die tot 7 mei (de datum van de finale) voor nieuw elan had moeten zorgen.

Volgens alle peilingen wordt Le Pen over twee weken met een ruim verschil verslagen

Want president worden, lijkt voor haar sowieso vrijwel onmogelijk. Volgens alle peilingen wordt ze over twee weken met een ruim verschil verslagen, wie haar tegenstander ook is. Een eerste plaats in de eerste ronde was haar enige kans geweest om over twee weken die voorspellingen te logenstraffen.

En lange tijd leek het er op of die positie binnen handbereik was. Le Pen voerde lang met rond de 26 procent de peilingen aan, maar werd eind maart ingehaald door Macron die een kleine voorsprong behield. In enkele tv-debatten viel zij tegen terwijl haar extreem-linkse rivaal Jean-Luc Mélenchon – ook anti-EU – doorbrak. Ze had ook last van de affaire rond de assistenten in het Europees Parlement. Voor haar aanhang was dat geen probleem, maar ze kon niet vol in de aanval gaan op François Fillon die zijn vrouw een fictieve baan had bezorgd.

Aan Couvreur zijn al die analyses niet besteed. “We moeten er nu twee weken heel hard aan trekken. En dan zul je eens zien.”