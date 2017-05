Jean-Marie Le Pen, met alpinopet en een takje meiklokjes op zijn rode jas gespeld, beet het spits af van een ware politieke marathon. De 88-jarige ere-voorzitter van het Front National sprak op de jaarlijkse hommage aan Jeanne d'Arc, een traditie die hij zelf instelde. Maar hij werd - nadat hij Jeanne had geprezen als 'de grootste man in onze geschiedenis' - gehinderd door een onwillige microfoon en de wind die de blaadjes van zijn toespraak wegblies.

Lees verder na de advertentie

De 88-jarige nationalist zei dit keer niets wat zijn dochter - met wie hij politiek gesproken heeft gebroken - in verlegenheid kan brengen. Integendeel. Zijn dochter, zei hij, heeft dezelfde missie als Jeanne die in de vijftiende eeuw ten strijde trok tegen de Engelse overheerser: het land redden.

Jean-Marie Le Pen, de oprichter van het Front National en de vader van presidentskandidaat Marine Le Pen, houdt zijn speech. © EPA

Op de toespraak van de oude Le Pen volgde het traditionele vakbondsdéfilé dat op bijna even traditionele wijze uit de hand liep. Zes ME'ers raakten gewond door molotovcocktails van extreem-linkse activisten, waarvan één ernstig. Marine Le Pen, die iets ten noorden van de stad haar aanhang toesprak, greep haar kans het voor de ordetroepen op te nemen. 'Hulde aan de gewonde ME'ers' zo liet ze weten via Twitter. 'Het is tijd om op te treden en de straten van Parijs te bevrijden van deze chaos.'

Macron, die laag scoort in peilingen op de thema's veiligheid en terreursbestrijding, regeerde pas uren later op het geweld. Dat is tekenend voor een campagne waarin Le Pen het tempo bepaalt. Zo dwong Le Pen Macron vorige week om in discussie te gaan met boze werknemers van een wasdrogerfabriek in het noordelijke Amiens die verhuist naar Polen.

Opmerkelijk is ook de strategie van Macron die Marine Le Pen moet opsluiten in het duistere partijverleden van het Front National. Vrijdag was Macron in Oradour-sur-Glane, een dorp dat in de Tweede Oorlog werd verwoest, zondag bezocht hij het Shoa Monument in Parijs. En vanochtend herdacht Macron Brahim Bouarram, een Marokkaan die 22 jaar geleden op 1 mei in de Seine verdronk nadat hij door supporters van Le Pen in het water was gegooid.

Dit is wat te veel van het goede, menen veel commentatoren. Op deze manier wekt Macron de indruk dat hij mentaal nog in 2002 verkeert. Toen haalde Jean-Marie Le Pen tegen alle verwachtingen in de tweede ronde en maakte zich een anti-fascistische koorts meester van Frankrijk. Maar nu is de aanwezigheid van dochter Le Pen in de finale van 7 mei voor niemand een verrassing. Tegen de achtergrond van de banalisering van het Front maken de plechtige 'dit nooit meer'-verklaringen van Macron niet of nauwelijks indruk.

In zijn speech later op de dag waarschuwde Macron anderhalf uur lang voor de gevaren van het Front National en de familie Le Pen. Aan een positieve boodschap over zijn eigen programma kwam hij nauwelijks toe. Voor de krachtsverhoudingen maakt het allemaal niet uit. Macron houdt volgens de peilingen een ruime voorsprong, van ongeveer 60 tegen 40 procent.

Macron opeens een beetje euroscpetisch De Europese Unie moet hervormen omdat anders een Frexit dreigt. Die opmerkelijke uitspraak deed Emmanuel Macron vandaag tegen de BBC. Macron zei dat er zorgvuldig geluisterd moet worden naar de woede van de burgers over het 'slechte functioneren' van de EU. Als hij wordt gekozen, wil Macron 'het Europese project herzien'. Zo moet het afgelopen zijn met gedetacheerde werknemers uit Oost-Europa die in Frankrijk aan de slag gaan tegen Oost-Europese arbeidsvoorwaarden. Als er niets verandert, dan is een Frexit over een tijdje een feit aldus Macron. Zo lijkt Macron, tot nu toe juist een groot verdediger van de EU, opeens op een euroscepticus. Op hetzelfde moment slaat zijn rivale Marine Le Pen een veel minder agressieve toon aan als het om Europa gaat. Een vertrek uit de eurozone heeft voor haar geen prioriteit meer. Om die manier hoopt zij spaarders en gepensioneerden - vele miljoenen kiezers - gerust te stellen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.