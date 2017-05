Le Pen aapt voormalig rivaal Fillon na

Beter goed gejat dan slecht bedacht, moet de Franse rechts-populistische presidentskandidate Marine Le Pen hebben gedacht. Delen van de speech die ze gisteren in het plaatsje Villepinte hield ter ere van de Dag van de Arbeid, komen bijna woord voor woord overeen met formuleringen van haar voormalige concurrent François Fillon.

Fillon, de conservatieve politicus die in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen werd uitgeschakeld, gaf op 15 april een speech in Le Puy-en-Velay, waarbij hij onder meer sprak over de gunstige ligging van Frankrijk en de pracht van de Franse taal.

Ook Front National-leider Le Pen haalde de Franse identiteit gisteren aan, en wel in exact dezelfde zinnen als Fillon. Zo sprak ze net als hij over de 'drie maritieme grenzen met het Kanaal, de Noordzee en de Atlantische Oceaan', en nam ze letterlijk de volgende woorden van de verslagen kandidaat over toen ze de Franse banden met Italië adresseerde: “Italië, onze zuster.”

Bovendien citeerde Le Pen de schrijver Andre Malraux en Georges Clemenceau, de Franse premier ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, die zei dat Frankrijk altijd 'de soldaat van het ideaal' zal blijven. Twee weken geleden haalde Fillon precies dezelfde uitspraken aan.

Het Franse Twitteraccount RidiculeTV zette de speeches van beide kandidaten naast elkaar. Oordeel zelf. (Tekst loopt door onder video.)

Of het knip- en plakwerk van Le Pen van invloed is op haar populariteit, zal zondag blijken. Dan neemt de rechtse politica het in de beslissende tweede ronde op tegen centrum-kandidaat Emmanuel Macron. Minimaal 51 procent van de kiezers moet ze achter zich krijgen, wil Le Pen de volgende president van Frankrijk worden. In de eerste ronde haalde ze ruim 21 procent van de stemmen, twee procent minder dan Macron.

Sterker nog, de politica zou bewust uitspraken van Fillon hebben geleend. Daarmee wilde Le Pen 'laten zien dat ze een kandidate is die de mensen samenbrengt', aldus Rachline. Volgens plaatsvervangend partijleider Florian Philippot zijn de overgenomen zinnen als knipoog naar Fillon bedoeld, om zo een 'echt debat' over de Franse identiteit op gang te brengen.

Na de beschuldigingen in de richting van Le Pen, kwam haar politieke partij Front National met een reactie. Campagnedirecteur David Rachline erkende de gelijkenissen tussen beide toespraken aan de Franse krant Libération , maar stelt dat er van plagiaat absoluut geen sprake is.

Control C + Control V

Le Pen is niet de eerste bekende figuur die na een toespraak wordt beticht van plagiaat. Zo keek de Amerikaanse first lady Melania Trump vorig jaar af bij Michelle Obama. Toen toehoorders van haar toespraak op de Republikeinse conventie afgelopen juli een paar van haar uitspraken intikten op Google, ontdekten ze dat de vrouw van de toen nog presidentskandidaat Donald Trump bekende zinnen gebruikte.

Melania Trump versus Michelle Obama © AP

Een groot deel van de woorden die over Melania’s lippen waren gekomen, leken als twee druppels water op delen van een speech die Michelle Obama negen jaar geleden hield. Na een storm van kritiek bleef het even stil in het Trump-kamp, maar uiteindelijk nam Melania’s tekstschrijver Meredith McIver het woord. Ze verontschuldigde zich voor het gebruik van de passages, Melania had ze tijdens een telefoongesprek voorgelezen en McIver had niet gecontroleerd of de teksten al eerder waren gebruikt.

Voor de Amerikaanse politicus Joe Biden betekende plagiaat het einde van zijn pre­si­dents­cam­pag­ne

Voor Melania mocht het copycat-gedrag met een sisser aflopen, voor Joe Biden pakte zijn jatwerk minder gunstig uit. De voormalige vicepresident van de Verenigde Staten kopieerde tijdens zijn gooi naar het presidentschap in 1987 delen van een toespraak van de Britse Labourleider Neil Kinnock. Toen de aap uit de mouw kwam, betekende de 'diefstal' het einde van zijn campagne.

Ook de Nederlandse politicus Jesse Klaver is beschuldigd van plagiaat. In september van vorig jaar toonde presentator Arjen Lubach in zijn programma ‘Zondag met Lubach’ een filmpje, waarin te zien was dat de teksten van de partijleider van GroenLinks af en toe sterk lijken op zinnen uit de speeches van voormalig president Obama.

Tekst loopt door onder video.

Na de aantijgingen van Lubach gaf Klaver hem een koekje van eigen deeg. Op Twitter plaatste de politicus twee foto’s: een van Obama, die kijkt naar de ‘Daily Show’, het Amerikaanse televisieprogramma waarop Lubachs show is gebaseerd. Op de tweede zit Klaver zelf voor de tv, in dezelfde houding als de Amerikaanse president, kijkend naar ‘Zondag met Lubach’.