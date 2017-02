Lawrence A. Rosenthal: 'Extreem-rechts zit in het Witte Huis'

Lawrence A. Rosenthal Socioloog Lawrence A. Rosenthal (1949) is directeur van het Center for Right-Wing Studies aan de Universiteit van California in Berkeley. Hij richtte dit instituut, het enige in zijn soort in de VS, in 2009 op. Rosenthal heeft veel onderzoek gedaan naar extreem-rechtse stromingen in Amerika, maar ook in Europa (hij was hoogleraar in Napels). Momenteel bestudeert hij overeenkomsten en verschillen tussen het huidige ‘Far Right’ in de VS en het extreem-rechts in de Oude Wereld van de vorige eeuw, lees: Duitsland, en vooral Italië. Samen met een collega schreef hij een standaardwerk over de Tea Party, de aartsconservatieve vleugel in de Republikeinse Partij die na de verkiezing van Barack Obama in 2009 sterk opkwam.



Rosenthal heeft een column op de progressieve website The Huffington Post. Vlak voor de presidentsverkiezingen in november wees hij op de treffende overeenkomsten tussen Donald Trump en de Italiaanse dictator Benito Mussolini in de eerste jaren van diens dictatuur.

Verbijsterend en onheilspellend, vindt hoogleraar en onderzoeker Lawrence A. Rosenthal de politieke omwenteling die met de verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden. De Republikein wist niet alleen de stem van de gewone blanke Amerikaan te winnen, maar ook extreem-rechts aan zich te binden. Opmerkelijk, vindt Rosenthal, directeur van het Center for Right-Wing Studies aan de Universiteit van Californië, want de 'Far Right' of 'Radical Right' in de VS opereert vooral in de marge, de Fringe, of helemaal buiten de politiek. Maar nu zit die fringe er middenin.



'The Alt-Right' (alternative right) is een bonte verzameling van neonazi's, de Ku-Klux-Klan, racisten, anti-immigratieorganisaties, schietclubs, paramilities, antidemocraten - kortom, ultranationalistische Amerikanen die zich zacht gezegd niet gebonden achten aan de wetten van hun land en vaak het geweld niet schuwen. Neem iemand als Timothy McVeigh, de man die in 1995 een overheidsgebouw in Oklahoma City opblies waarbij 168 doden vielen.



Er bestaat ook het 'gewone' rechts Amerika, de populisten van de Tea Party, die de parlementaire weg bewandelen en actief zijn binnen de Republikeinse Partij - die daardoor nog verder in de conservatieve hoek is terechtgekomen. Maar in dit interview, gevoerd via een Skype-verbinding, praat Rosenthal vooral over alt-right, de buitenparlementaire beweging.

Lees verder na de advertentie

Wat is de link tussen Trump en deze stroming? In Europa ruikt extreem-rechts al geruime tijd aan de macht, het wordt sterker door de vluch­te­lin­gen­cri­sis Lawrence A. Rosenthal, socioloog "Aanhangers voelden zich sterk aangesproken door zijn campagne. Daar was plots iemand die hun taal sprak! Die het over een muur op de grens van Mexico had, over het weren van moslims, die Amerika, hun land, weer groot wilde maken. Dat roepen zij al jaren.



"Op zijn beurt trok Trump in de zomer, toen zijn campagne niet zo lekker liep, Steve Bannon aan als strateeg, de man van de extreemrechtse website 'Breitbart'. Zo kwam alt-right, dat buiten de politiek stond, zomaar in het hart van de politiek terecht, en in november zelfs ook nog eens in het hart van de macht, en vanaf de dag van de inauguratie op een zetel midden in het Witte Huis. Nog nooit vertoond, en dat in een tijdspanne van enkele maanden.



"In Europa ruikt extreem-rechts al geruime tijd aan de macht, het wordt sterker door de vluchtelingencrisis. Kijk naar Marine Le Pen in Frankrijk, de Ukip in Groot-Brittannië, of naar de PVV in Nederland. Bij ons in Amerika was de situatie totaal anders. Maar ineens heeft extreem-rechts in dit land een soort haasje-over gedaan, over de Europese geestverwanten heen. Verbijsterend. Het wijdverspreide gevoel is: Oh my God, wat is hier gebeurd?"



Tekst loopt door onder afbeelding. President Donald Trump © anp

Vindt u het gevaarlijk wat er gaande is? Trump is geen oppositie gewend. Hij komt uit een wereld waarin hij vanachter zijn bureau kon zeggen: 'Ik wil dat dit zo en zo gebeurt' Lawrence A. Rosenthal, socioloog "Natuurlijk is het gevaarlijk, op vele fronten. Op binnenlands gebied liggen onze burgervrijheden nu al onder vuur. Nog geen week na zijn inauguratie heeft Trump het decreet over de moslimban ondertekend. Er is jacht op illegale immigranten, sommige steden hebben laten weten dat ze daar niet aan mee zullen werken. En Trump heeft alweer gedreigd dat hij de federale gelden voor deze steden gaat stopzetten.



"Trump is geen oppositie gewend. Hij komt uit een wereld waarin hij vanachter zijn bureau kon zeggen: 'Ik wil dat dit zo en zo gebeurt', en dan gebeurde het ook zo. Hij is nog geen maand president en je ziet nu al dat hij geen oog heeft voor de beginselen van de rechtsstaat."



Zelf heeft Trump geen visie over wat voor soort staat hij zou willen creëren, meent Rosenthal. "Maar Steve Bannon - sommigen noemen hem het brein van Trump - heeft die visie wél, hij heeft een autoritaire staat voor ogen waarin vrijheden die voor ons altijd gesneden koek waren op de tocht komen te staan. Kijk naar het decreet tegen moslimimmigratie. We zullen nog veel meer van zulke decreten zien.



"Op buitenlands gebied zie ik ook gevaar. Over kernwapens heeft Trump gezegd: waarom hebben we ze als we ze nooit gebruiken? Hij heeft al diverse inmiddels beruchte telefoongesprekken met wereldleiders gehad, ook daarbij bleek dat hij geen tegenspraak gewend is. Mijn grootste zorg is Iran - dat hij kans ziet de nucleaire deal die president Obama met dat land heeft gesloten ongedaan te maken. Er zijn mensen in Trumps omgeving die al jaren roepen dat Iran gebombardeerd moet worden. We hebben Richard Nixon gehad, Ronald Reagan, George W. Bush, de Tea Party, maar we hebben nog nooit zoveel reden tot zorg gehad als nu."

Dat klinkt angstaanjagend. "Als ik het anders zou zien, zou ik het zoeter maken, maar ik zie de suiker niet. Hoewel, de oppositie kan het zoet zijn. Niet alleen de Democratische Partij, maar ook de civil society, de burgermaatschappij, kan in verzet komen. Die wordt nu al gemobiliseerd op een manier die we nog nooit gezien hebben. Mensen begrijpen heel goed wat er op het spel staat."

Heeft Trump de Republikeinse Partij gekaapt, of heeft de partij Trump geschapen? Trump is op die trein gesprongen, hij zag al gauw dat immigratie hét campagnethema zou worden Lawrence A. Rosenthal, socioloog "Allebei. De Republikeinse Partij heeft het momentum gecreëerd voor Trump, de basis voor zijn opkomst gelegd. Ze is de afgelopen jaren flink opgeschoven naar rechts, door de Tea Party, maar ook door het geluid van rechtse media als Fox News, talkshows op de radio, extreem-rechtse websites als Breitbart; de Republikeinen hebben daarmee samengewerkt, die invloed moet je niet onderschatten. Trump is op die trein gesprongen, hij zag al gauw dat immigratie hét campagnethema zou worden. Dat is het existentiële thema van rechts Amerika, 'als we aan de immigratie geen halt toeroepen, verdwijnt dit land' - dat idee.



"Aan de andere kant wilde het Republikeinse establishment de electorale basis verbreden door openingen te maken naar latino's, zoals Mexicaanse Amerikanen. Trump deed het tegenovergestelde, hij richtte zich op blank Amerika en heeft met steun van bluecollar workers (arbeiders) én van extreem-rechts de verkiezingen gewonnen. In die zin heeft hij de agenda van de Republikeinen gekaapt.

En Trump zelf, zou u hem een extreem-rechtse politicus noemen? "Ja. Maar niet in de zin zoals hier in Amerika extreem-rechtse politici altijd zijn gedefinieerd, dan heb je het over mensen als Michele Bachmann, Herman Cain, Newt Gingrich [aartsconservatieve Republikeinse coryfeeën, red.]. Trump is anders. Hij lijkt meer op mensen als Poetin in Rusland, Orban in Hongarije, Erdogan in Turkije, of Duterte op de Filippijnen. Dat zijn vertegenwoordigers van wat we tegenwoordig illiberale democraten noemen."



Tekst loopt door onder afbeelding. Lawrence A. Rosenthal © Brittany Hosea-Small

In Europa noemen sommigen Trump een fascist. Wat gaan mensen als Steve Bannon doen als er een terroristische aanslag wordt gepleegd in Amerika? Lawrence A. Rosenthal, socioloog "Bij ons in de VS ook. En daar is wel iets voor te zeggen als je kijkt naar het patroon van hoe fascistische regimes zich ontwikkelen. Het begint ermee dat zij eenzijdig de regels aanpassen. De Republikeinen zijn dat al aan het doen, ze veranderen de regels voor kiezersregistratie, ten koste van armen, gekleurde mensen en jongeren. Dat vergroot automatisch hun electoraat.



"De vraag die mij vooral bezighoudt is: wat zal er gebeuren als er een terroristische aanslag wordt gepleegd in Amerika? Wat gaan mensen als Steve Bannon dan doen? Komen er noodmaatregelen? Zo heeft uiteindelijk in het Interbellum het fascisme in Duitsland en Italië de parlementaire democratie gesmoord. Gaan de burgerrechten in dit land dan nog verder op de helling, de vrijheid van meningsuiting en zo? De Republikeinen klagen altijd al over de 'linkse' media. Maar het is nog nooit zo erg geweest als wat Trump en de mensen in zijn omgeving nu doen met hun aanvallen op de pers.



Maar essentiële verschillen zijn er ook, benadrukt Rosnehtal. "Klassieke fascistische bewegingen, zoals die van Hitler en Mussolini, kenden privémilities. Aan de ene kant deden ze aanvankelijk mee aan het democratisch proces, aan de andere kant sloegen hun milities mensen in elkaar. Trump heeft geen milities. Er viel wel eens een klap op een campagnebijeenkomst, maar er is niet op grote schaal geweld gebruikt. Dat is een belangrijk onderscheid.



"Bovendien zijn de Amerikaanse instituties een stuk sterker dan de prille instellingen in de Weimarrepubliek in de jaren dertig, of die in Italië. Kijk maar eens hoe rechters zich hebben opgesteld tegenover Trumps inreisverbod. Amerika's democratische instellingen, en zeker de rechtbanken, bieden tegenwicht aan het fascisme, veel sterker dan destijds in de landen waar het fascisme tot bloei kwam."

De slogan 'America First' van Trump werd in de jaren dertig, begin jaren veertig ook gebruikt door extreem-rechtse groeperingen in Amerika, bijvoorbeeld door luchtvaartpionier Charles Lindbergh. America First betekent voor Trump: we zijn op economisch gebied in oorlog met de wereld Lawrence A. Rosenthal, socioloog "Zij verzetten zich toen tegen deelname van de VS aan de Tweede Wereldoorlog. Er zat een sterk antisemitische dimensie aan, Lindbergh mocht Hitler wel. Bij Trump gaat het bij 'America First' vooral over de internationale handel die volgens hem nadelig uitpakt voor de VS, en oorzaak zou zijn van de de-industrialisatie en de werkloosheid.



Die boodschap viel in goede aarde in de rustbelt, waar al die teloorgegane industrieën zijn. America First betekent voor Trump: we zijn op economisch gebied in oorlog met de wereld, we gaan de grondregels van de internationale handel veranderen, in het voordeel van de VS. Hij heeft er geen benul van dat bij handel beide partijen belangen hebben, voor hem is het: de een wint, en de ander verliest."

Gaat Trump de kolenmijnen weer opengooien en banen terugbrengen? "Nee, natuurlijk niet. Gas is nu al goedkoper, er zijn allerlei technologische ontwikkelingen gaande, er komen andere, alternatieve energiebronnen, kolen kunnen daar niet tegenop. Die mijnen gaan echt niet open, tenzij Trump zware dwangmaatregelen neemt."

Dan zullen zijn kiezers teleurgesteld zijn, als hij die beloftes niet heeft waargemaakt. "Ja, en juist dat is beangstigend. Want wat doen nationalistische regeringen als hun aanhangers op het thuisfront teleurgesteld zijn? Dan zoeken ze nieuwe vijanden en trekken ze ten oorlog. Je mag hopen dat die mensen, als ze erachter komen dat die banen wegblijven, hooguit zullen zeggen: 'Wow, dat is niet wat hij heeft gezegd', en dat de oppositie, de Democratische Partij, hun teleurstelling, hun protest, in goede banen leidt.



Waar ik bang voor ben is dat het regime dat Trump vertegenwoordigt, een nationalistisch autoritair regime, zijn toevlucht neemt tot nieuwe vijanden en oorlogszuchtige taal, om maar niet te spreken van oorlog."

Acht u het denkbaar dat Trump wordt afgezet via een impeachmentprocedure? "Ja. Dat hangt af van de Republikeinen, die hebben zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid. Ik denk dat het mogelijk is, omdat de Republikeinen erg blij zullen zijn met Mike Pence, de vicepresident, die Trump zou opvolgen. Hij is een echte conservatief.



"De Republikeinen worstelen nu al met de vraag hoever ze met Trump mee kunnen gaan, of ze toch in staat zullen zijn hun eigen agenda in wetgeving om te zetten, en of Trump niet al te destructieve plannen gaat doorvoeren. Mocht dat laatste toch gebeuren, dan hebben ze in Pence een uitstekend alternatief. En volgens het 25ste amendement op de Grondwet kan een president vervangen worden als hij bijvoorbeeld geestesziek is."

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.