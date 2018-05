Lawaai rond Trump verhult een week van stilstand

Heel verschillende onderwerpen, maar ze hadden iets gemeen: ondanks alle lawaai kwamen ze niet of nauwelijks van hun plaats.

De top met Noord-Korea werd door Trump ferm afgeblazen, als reactie op een aantal boze boodschappen uit Pyongyang. De door hemzelf opgestelde brief waarin dat gebeurde, las als de verbreking van een verloving.

Dat bracht Noord-Korea kennelijk tot inkeer, want daarna kwamen er verzoenende geluiden en een ontmoeting tussen de presidenten van Noord- en Zuid-Korea. Trump houdt het nu voor mogelijk dat zijn top alsnog wordt gehouden, misschien zelfs toch op 12 juni.

Weerspannigheid

Je zou kunnen zeggen dat dit een overwinning voor Trump is. Met sancties en wapengekletter kreeg hij de Noord-Koreanen in eerste instantie al naar de onderhandelingstafel. En nu, bij het eerste teken van weerspannigheid, heeft hij laten zien zien dat hij bereid is gewoon uit de onderhandelingen weg te lopen, helemaal volgens zijn boek The Art of The Deal.

Jammer is dan wel dat het ongenoegen van de Noord-Koreanen gewekt was door uitspraken van de net door Trump aangenomen adviseur nationale veiligheid, John Bolton, die zo ontactisch was te suggereren dat Noord-Korea de weg ging volgen die Libië eerder ging. Dat land deed in 2003 afstand van zijn kernwapenprogramma, maar de westerse mogendheden die dat hadden afgedwongen, keken later goedkeurend toe hoe leider Moammar Khadaffi werd afgezet, en vermoord.

Die twee historische Libië-gebeurtenissen staan los van elkaar, maar toen Trump wilde uitleggen hoe het zat met die uitspraak van Bolton, kwam hij er ook niet helemaal uit. En nadat ook vice-president Mike Pence het verband met Libië legde, was de maat voor de Noord-Koreanen vol.