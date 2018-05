Langzaamaan tellen de colleges meer vrouwen

Alle vier zijn ze vrouw. En dat is toeval, stelt Inge van Dijk, de nieuwe wethouder in het Brabantse Gemert-Bakel. Met haar twee collega’s van het CDA die al wethouder waren, en een nieuwe collega van de Dorpspartij is Van Dijk afgelopen woensdag benoemd. Op de toekomstige groepsfoto van het college zal maar één man te vinden zijn: burgemeester Michiel van Veen.

Lees verder na de advertentie

Alleen in leeftijd worden de colleges iets diverser, de jonge wethouder komt op, maar de man-vrouw-ver­hou­ding is scheef en collegeleden met een niet-Ne­der­land­se achtergrond zijn er heel weinig Miranda de Vries, burgemeester Etten-Leur

“Dat alle wethouders vrouw zijn, is een logisch gevolg van de verkiezingsuitslag en onze positie bovenaan de lijst”, vertelt Van Dijk. “We zijn begonnen met de inhoud, daarna volgden pas de poppetjes. En nee, we hebben ons ook niet afgevraagd of er niet een man bij moest.” Het CDA haalde in Gemert-Bakel 11 van de 23 zetels, de Dorpspartij 4. Van Dijk was zelf lijsttrekker van het CDA en is ook voorzitter van het CDA-bestuur in Brabant.

De primeur hebben ze in Oost-Brabant niet, zeldzaam is het wel, alleen maar vrouwen op de wethoudersstoel. De gemeente Ouder-Amstel in Noord-Holland kende de afgelopen vier jaar eveneens een college met louter vrouwen. Ook de burgemeester is daar vrouw. Tijdens de huidige collegevorming is Gemert-Bakel wel de eerste, en voorlopig ook de enige. In Ouder-Amstel worden volgende week drie vrouwen én een man als wethouder geïnstalleerd.

Bij het CDA lijkt het aantal vrouwelijke wethouders door te zetten, zo blijkt uit onderzoek van deze krant onder de ongveer 150 gemeenten die het college al hebben gevormd. Vier jaar geleden was 20 procent van de CDA-wethouders vrouw, iets onder het gemiddelde van 21 procent. Nu gaat dat percentage richting de 27 procent; iets boven het voorlopige gemiddelde. GroenLinks en D66 waren vier jaar geleden koploper met respectievelijk 43 en 31 procent vrouwelijke wethouders.

'Groot probleem' Volgens Van Dijk is er ‘structureel aandacht’ voor het thema in de partij. Er is het CDAV, de vrouwenorganisatie van de partij, met loopbaandagen en jaarthema’s als ‘de balans tussen zorg, werk en invloed’. Van Dijk waardeert het, maar eigenlijk zou het CDAV zichzelf overbodig moeten maken, meent ze. Haar grote voorbeelden zijn niet per definitie vrouwen in de politiek, maar de mensen die ze in haar werk ontmoet. “Die werken lang niet altijd in een hoge functie, maar ze doen iets bijzonders terwijl ze het zelf heel normaal vinden. Daar raak ik door geïnspireerd.” Dat een vrouw in het college nog altijd geen vanzelfsprekendheid is - zeker vijftig van de inmiddels gevormde colleges bestaan uit enkel mannen - ziet Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur ‘als een groot probleem’. “Alleen in leeftijd worden de colleges iets diverser, de jonge wethouder komt op, maar de man-vrouw-verhouding is scheef en collegeleden met een niet-Nederlandse achtergrond zijn er heel weinig”, constateert De Vries. Media-aandacht voor het feit dat zij en haar collega’s vrouw zijn, bezien Van Dijk en haar collega’s met een knipoog. “Een bekende landelijke radio-dj belde onze burgemeester, een man. Of hij nu een droombaan had, tussen al die vrouwen. En een tv-programma wilde ons uitnodigen. Wij zeiden: ‘Bel maar terug als je ons de beste wethouders van Nederland vindt’.”

Lees ook: Nieuwe coalities, nieuwe trends: Lokale partijen aan de knoppen, PvdA handhaaft zich De collegevorming in gemeenten is in volle gang. Welke partijen verzilveren hun winst? Hoe noemen partijen het resultaat? En hoe wordt de burger erbij betrokken? De opvallendheden op een rij.