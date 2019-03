Langzaam ontspoort de Grote Verbouwing (van het Binnenhof)

Exact een week geleden schreef staatssecretaris Raymond Knops (binnenlandse zaken) een brief aan de Kamer, waarin stond: ‘De huidige marktsituatie geeft aanleiding voor financiële spanning op het beschikbare budget’. Een beetje ervaren Binnenhof-tijger weet natuurlijk wat hier wordt bedoeld: de staatssecretaris heeft een probleem. Er is geld tekort, de begroting dreigt te worden overschreden, met alle gevolgen van dien. ‘Spanning op het budget’ klinkt net wat vriendelijker, alsof het een tijdelijk ongemak is. Maar de situatie is ernstig.

Lees verder na de advertentie

Wat is er aan de hand? De brief van Knops gaat over de verbouwing van het Binnenhof. Met enige overdrijving: het complex staat op instorten. De panden hebben last van houtrot, schimmel, lekkende daken, diverse liften weigeren dienst, er zijn hardnekkige ICT-gebreken. Draagconstructies zijn niet meer veilig. Her en der zit asbest. De renovatie vraagt om enige spoed. Een deel van de technische installaties van de Tweede Kamer wordt aangestuurd door computers van vóór 1992. Bij onderhoudsfirma Siemens werken nu nog twee mensen die verstand hebben van deze verouderde soft- en hardware.

Sober en doelmatig Op papier is de operatie overzichtelijk. Na de zomer van 2020 gaat het complex voor 5,5 jaar dicht. De bewoners van het Binnenhof verhuizen dan tijdelijk naar andere locaties: de Tweede Kamer naar het oude onderkomen van het ministerie van buitenlandse zaken, de Eerste Kamer en de Raad van State naar het Lange Voorhout en het ministerie van algemene zaken naar het Catshuis. Tot zover geen vuiltje aan de lucht. Op aandringen van de Kamer moet de verbouwing ‘sober en doelmatig’ zijn. Dat wil zeggen: vooral niet te duur. Politici vrezen de kritiek als straks blijkt dat hun vernieuwde onderkomen de hoofdprijs heeft gekost, dankzij belastinggeld. Dus mag de rekening niet meer dan 500 miljoen euro bedragen. En nu is er dus, het mag geen verrassing heten, ‘spanning op het budget’. Het AD heeft achterhaald dat er onenigheid is tussen het Rijk en de bewoners van het Binnenhof over een onvoorziene rekening van 60 miljoen. Het gaat onder andere om ‘niet-huisvestingskosten’ voor schilderwerk, beveiliging en de verhuizing van de crèche op het Binnenhof. Vraag is nu wie dit moet betalen: het parlement of het Rijksvastgoedbedrijf? Diezelfde krant meldt trouwens ook dat de architect aan de kant is gezet vanwege veel te dure ontwerpen. De Tweede Kamer is blij, maar niet tevreden. Het Binnenhof moet verder verduurzamen

Van het gas af Volgens Knops kent het project diverse andere ‘risico’s’. De prijzen in de bouw blijven stijgen. Wat het aantrekken van ‘vakbekwaam personeel’ extra lastig maakt, is dat het Binnenhof uit rijksmonumenten bestaat. Specifieke kennis is vereist. Speciale aandacht vraagt de verduurzaming van het gehele onderkomen. Het leek er even op dat het Binnenhof ook na de verbouwing een gasaansluiting zou hebben. Dat was tegen het zere been van de politici. Als Nederland van het gas af moet, dan het parlement ook. In werkelijkheid gebruikt het hele Binnenhof nauwelijks aardgas. Slechts het voormalige verblijf van de Kamerbewaarder van de senaat wordt er mee verwarmd (970 m³ aardgas per jaar). De rest is aangesloten op stadsverwarming, die gebruikt maakt van restwarmte van elektriciteitsopwekking. Maar Knops is de vervelendste niet. Hij heeft toegezegd dat ook het laatste beetje aardgas na de renovatie is verdwenen. De Tweede Kamer is blij, maar niet tevreden. Het Binnenhof moet verder verduurzamen: isolatieglas, zonnepanelen op platte daken, led-verlichting, circulaire materialen, waterloze urinoirs. Alles leuk en aardig, vindt de staatssecretaris, maar een en ander moet ‘een reële terugverdientijd kennen’ en ‘passen binnen de kaders van de renovatie’. Iets met financiële spanning op het beschikbare budget.

Grootste risico's 1. Kosten bouwvakkers

2. ICT tijdelijke huisvesting

3. De planning

Lees ook:

Dossier Plein 2 De belangrijke en minder belangrijke bijzaken in politiek Den Haag, beschreven door de parlementaire redactie van Trouw.