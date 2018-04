Lange straf voor ex-president Park na anderhalf jaar politiek tumult in Zuid-Korea

En dat terwijl haar verkiezing, in 2012, juist nog zo'n happy end had geleken van een eerder drama. Haar vader, Park Chung-hee, was namelijk vanaf 1963 president en dictator van Zuid-Korea. Hij leidde zijn land met harde hand naar een status als economische grootmacht, maar maakte daarbij veel vijanden.

In 1974 werd zijn vrouw om het leven gebracht door een geheim agent van Noord-Korea. In 1979 werd hij zelf geliquideerd. De precieze motieven van die aanslag zijn altijd wat onduidelijk gebleven.

Archiefbeeld uit 1977: president Park Chung-hee en zijn dochter Park Geun-hye gaan gezamenlijk naar de stembus. © AP

Toen Park Geun-hye in 2012 de verkiezingen won, was dat niet alleen een mijlpaal omdat ze de eerste vrouw was die het hoogste ambt van haar land mocht bekleden. Het betekende voor haar ook een terugkeer naar het 'Blauwe Huis', het presidentiële paleis in Seoul waar ze een deel van haar jeugd had doorgebracht.

Conservatieve koers Als president stond Park een conservatieve no-nonsense koers voor. Ze beloofde economische groei, een harde lijn ten opzichte van Noord-Korea, en een harde lijn tegenover corruptie. Park zou volledig onder de invloed hebben gestaan van deze 'Greet Hofmans van Zuid-Korea' Dat laatste klinkt wrang, als je de lange lijst met aanklachten naleest, die vandaag door de rechtbank bewezen werden geacht. Park werd onder andere schuldig bevonden aan het voor tientallen miljoenen euro's afpersen van grote bedrijven, aan het opstellen van geheime zwarte lijsten van culturele publieke figuren en ambtenaren die tegengewerkt moesten worden, en aan het lekken van geheime documenten aan haar mysterieuze vertrouwelinge Choi Soon-sil. Het was de rol van die schimmige adviseur, die de val van Park tot zo'n sensationeel verhaal maakte. Park zou volledig onder de invloed hebben gestaan van deze 'Greet Hofmans van Zuid-Korea', van wie wordt gefluisterd dat ze een soort traditionele 'sjamaan' is, maar 'ordinaire oplichter' dekt de lading waarschijnlijk beter. Haar vader was een bekende sekteleider, die met zijn cocktail van boeddhisme, traditioneel volksgeloof en christendom grote invloed had op de vader van Park, toen die nog president was. Sommige beschouwers menen dat dochter Park zo vatbaar was voor de invloed van dochter Choi, omdat ze geen directe familie meer had om zich aan te hechten. Zeker is in ieder geval dat Choi geen officiële positie bekleedde in de regering, maar dankzij haar invloed op de president wel tientallen miljoenen euro's rijker werd. Eerder dit jaar werd ze al tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Gevangenis Een vergelijkbaar lot heeft nu dus ook ex-president Park getroffen. Haar advocaten hebben al aangekondigd in beroep te gaan, maar voor Zuid-Korea is haar veroordeling tot 24 jaar gevangenisstraf en een boete van zo'n 14 miljoen euro voorlopig het sluitstuk van anderhalf jaar politiek tumult. Dat begon in 2016 met massademonstraties tegen Park. Begin 2017 volgde de afzetting van Park, die later dat jaar door het hooggerechtshof bekrachtigd werd. Dat is een persoonlijk en politiek drama, maar voor de Zuid-Koreaanse democratie is het misschien ook wel een triomf, zo stellen sommige beschouwers. Het land kent pas sinds drie decennia echt vrije verkiezingen. Dat het nu op zo'n correcte procedurele manier om kan gaan met een politiek schandaal dat het land ook in een diepe constitutionele crisis had kunnen storten, bewijst hoeveel wortel de democratie inmiddels geschoten heeft.