Lagere opkomst in Den Haag, hoger in Amsterdam en Rotterdam

Om 18.00 uur had in Den Haag 33,8 procent van het electoraat gestemd. In 2014 had rond die tijd 38 procent gestemd.

In Amsterdam kwamen er meer mensen bij de stembussen opdagen dan vier jaar geleden. Rond 18.00 uur had 35 procent van de stemgerechtigden in de hoofdstad zijn stem uitgebracht. In 2014 was dit 27,5 procent.

Ook in Rotterdam had 32,1 procent zijn stem uitgebracht aan het eind van de middag. Bij de vorige raadsverkiezingen was dit 31 procent. De opkomst in Rotterdam is te volgen op de website opkomstenuitslag.nl.

Stemmen kan niet alleen in de traditionele stembureaus in scholen, buurthuizen en gymzalen. In de gemeente Zuidplas is bijvoorbeeld een drive-instembureau in een loods op de gemeentewerf. Stemmers kunnen hier binnenrijden en in hun auto blijven zitten terwijl ze hun stem uitbrengen. Rond half 10 waren 65 stemmen uitgebracht. "En niet alleen door automobilisten. We hadden ook motorrijders, fietsers en zelfs een groepje hardlopers", zegt de woordvoerster.

Dit jaar kan op een recordaantal van 81 stations gestemd worden. Hier staan korte rijen. Reizigers kunnen alleen stemmen op stations in hun woonplaats.

Norovirus

In het Brabantse Herpen en het Friese Hardegarijp zijn vanochtend twee stembureaus verplaatst in verband met een uitbraak van het norovirus. In Hardegarijp ging het om een stembureau in een woonzorgcentrum. Het norovirus is zeer besmettelijk en kan ontsteking van de darmen veroorzaken.

In het hele land doen er 2777 partijen mee in 335 gemeenten. Per gemeente doen er gemiddeld 8,29 partijen mee. Nergens in Nederland is het stembiljet woensdag zo vol als in Amsterdam. Daar doen maar liefst 28 partijen doen mee aan de raadsverkiezingen. Dat zijn bekende partijen als D66, PvdA en VVD en bekende nieuwkomers als DENK, SGP, Forum voor Democratie, BIJ1 en de ChristenUnie, maar ook partijen als de Blije Burgers en de Anti-Scooter Partij.

'Er wordt over gesproken, dat voelt al als een succes. Wat dat betreft hebben we al gewonnen' Tijn de Vos, een van de studenten die de campagne voor het referendum begonnen

Op Terschelling is de concurrentie naar verhouding het heftigst. Daar doen acht partijen mee in de strijd om elf zetels. In het Utrechtse Bunnik is de koek een stuk groter. Daar zijn drie partijen, die onderling zeventien raadszetels kunnen verdelen.