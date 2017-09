Lager eigen risico? Den Haag is weer eens bang voor de boze burger

Daarnaast is er een hevige discussie ontbrand over de vraag of een lager eigen risico ook een verhoging van de premie voor de zorgverzekering moet betekenen. Angstige politici willen die verhoging vervangen door een storting vanuit de overheidsbegroting in de kassen van de zorgverzekeraars. Allemaal vestzak broekzak, maar de boze burger merkt het dan tenminste niet rechtstreeks. Angst voor de burger.

Lees verder na de advertentie

Het zijn net de jaren negentig, toen het verhogen van de AOW-leeftijd onbespreekbaar was

De gelijkenis met de discussie over de AOW tijdens de kabinetten-Kok in de jaren negentig is treffend. De vraag was of de AOW als gevolg van de stijgende levensverwachting nog wel betaalbaar zou blijven en of de AOW-leeftijd niet omhoog zou moeten, om te voorkomen dat de AOW-premie alle andere collectieve lasten zou wegdrukken. Een puur financiële discussie waaraan pas veel later allerlei morele noties als 'ouderen betrekken bij de samenleving' werden toegevoegd.

Ontkenners Net als nu waren er destijds de ontkenners. De toenmalige staatssecretaris Robin Linschoten, inmiddels hard gevallen, kon destijds nog gewoon roepen dat de AOW zeker betaalbaar bleef en dat er niets hoefde te veranderen. Ook toen, net als nu, kwamen er ouderenpartijen op, al bliezen ze zich met interne ruzies al op voor er een politieke vuist gemaakt kon worden. Het tweede kabinet-Kok haalde uiteindelijk een balletje-balletje-truc uit. De maximale AOW-premie werd vastgelegd op net iets minder dan 18 procent. Elke (toen nog) gulden die de AOW-uitkeringen extra zouden kosten, zou uit de overheidsbegroting komen. Een verhoging van de premie merkt de belastingbetaler eerder dan extra uitgaven via de begroting. Die laatste leiden immers meestal tot bezuinigingen elders op de begroting en minder snel tot belastingverhogingen.

Korte termijn Zo werd de discussie over de vraag of 65-plussers ook AOW-premie zouden moeten gaan betalen in de kiem gesmoord en de discussie over een hogere AOW-leeftijd nog eens tien jaar vermeden. Handig voor de korte termijn: politici die de politiek zoveel mogelijk mijden. Bij het extra geld voor de verpleeghuizen is hetzelfde resultaat bereikt: geen moeilijke en electoraal schadelijke discussies over prioriteiten. Hetzelfde zou de oppositie in de Kamer nu graag ook doen met de ziektekostenpremie. Het eigen risico in de zorgverzekering en de premie voor de ziektekostenverzekering zijn communicerende vaten. Het eigen risico bevriezen betekent bij hogere zorguitgaven een hogere premie. Het één willen en het ander nalaten, zoals de oppositie dit weekeinde voorstelde, is met een grote boog om de politieke kwestie heenlopen. En opnieuw, net als in de jaren negentig, door de gewone overheidsbegroting met de stijgende uitgaven te belasten.