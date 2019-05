Lage belastingen winnen het van milieu in Australië

Met zijn dochters en vrouw naast zich bedankte hij de ‘stille Australiërs’ die op hem hebben gestemd. “Ik heb altijd geloofd in wonderen”, zei de Australische premier Scott Morrison die tegen de voorspellingen van de wedkantoren in de grote winnaar van de verkiezingen is.

Lees verder na de advertentie

De jonge stedelijke aanhang van de partij steunt de klimaatdoelen. Maar de arbeiders kozen voor werk­gelegenheid.

De Labor Party, die ook in de peilingen al tijden op winst stond, moest nadat bijna zestig procent van de stemmen waren geteld, zijn verlies toegeven. Lijsttrekker Bill Shorten stapte op als partijleider. Onmiddellijk brak er een gevecht om zijn opvolging uit tussen zo’n vijf kandidaten.

Verlaging van ziektekosten Nog steeds zijn niet alle stemmen geteld. Voor nog vijf zetels moeten de uitslagen binnenkomen. Voor Morrison kan dat betekenen dat hij een meerderheid in hetparlement krijgt met zijn Liberal Party en coalitie­genoot de sociaal-conservatieve National Party. Zondagavond stonden de regerende partijen op 74 zetels, en kwamen er nog twee tekort voor een meerderheid. Mocht dat niet lukken dan zal Morrison meerderheden zoeken bij de onafhankelijke parlementsleden om wetten te maken. De liberaal-conservatieve coalitie beloofde keer op keer de belasting zo laag mogelijk te houden. Shorten wilde investeren in milieu en verlaging van de ziektekosten voor zwakkeren. hij beloofde steeds dat de belastingen niet omhoog zouden gaan. Morrison maakte daar gehakt van, en met succes.

Kolenmijn Shorten wilde ook sneller dan de regering komen tot een vermindering van de CO2-uitstoot. Hij beloofde een reductie van 45 procent in 2030 ten opzichte van het meetpunt 2005. De coalitie wilde niet verder gaan dan 26 tot 28 procent. Morrison beloofde steeds weer zijn best te doen om de energierekening omlaag te krijgen en dat sloeg aan bij de kiezers. De Labor Party zat ook in een spagaat. De jonge stedelijke aanhang van de partij steunt de klimaatdoelen. Maar de arbeiders kozen voor werk­gelegenheid. In het grootste stem­district Queensland is een vergunning verleend voor de exploitatie van een grote kolenmijn. Shorten bleef stil over deze kwestie: vergunning intrekken voor het milieu of delven en werkgelegenheid? Het kostte Labor cruciale stemmen die naar de coalitie van de zittende premier gingen.

Lees ook: