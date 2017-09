Labour-leider Corbyn is vol zelfvertrouwen

Niet eerder zat Jeremy Corbyn zo stevig in het zadel als nu. De Britse Labour-leider presteerde bij de verkiezingen zo goed, dat niemand binnen de partij nog om hem heen kan. Op het jaarlijkse partijcongres in Brighton blaakte hij - en de partijleden - van het zelfvertrouwen. "Theresa May hangt alleen nog met haar vingertoppen aan de rand van de afgrond. We zijn klaar om het over te nemen", zei hij in zijn grote speech ter afsluiting van het congres.

Zijn status binnen de partij begint haast mythische vormen aan te nemen. Overal waar hij binnenstapt breekt spontaan gezang los. 'Ohhh Jeremy Corbyn', op de melodie van 'Seven Nation Army' van de White Stripes. Zijn volgelingen dragen T-shirts met zijn hoofd erop of rood-witte voetbalsjaals met zijn naam.

Contrast

Het contrast met een jaar geleden kan niet groter. Toen moest hij vechten voor zijn positie, nadat driekwart van de fractie een motie van wantrouwen tegen hem had uitgesproken. Maar dankzij de verkiezingen in juni sloten zich de rijen. Labour haalde met deze ras-socialist veertig procent van de stemmen. Weliswaar minder dan de Conservatieven van Theresa May, maar veel meer dan iedereen had verwacht.

In zijn speech hoefde Corbyn geen interne brandjes meer te blussen, maar kon hij zich richten op de gemeenschappelijke vijand: de Tories. Hij grapte over May's verkiezingsslogan 'strong and stable': "Ze is verre van sterk en al helemaal niet stabiel. De Tories maken alleen ruzie met elkaar, in plaats van de problemen van dit land aan te pakken."

Ook de grootste op­po­si­tie­par­tij kan niet zeggen hoe de Brexit er wat hen betreft uit moet zien

Bovenaan de problemenlijst: de Brexit. Corbyn zei te vrezen dat het onder de regering-May uitdraait op een 'cliff edge Brexit', een keiharde breuk met Brussel zonder een akkoord. "Dan worden we een Trump-achtig land met lage belastingen, weinig regelgeving en weinig bescherming van werknemers. Zo'n Brexit is goed voor hedgefondsen en speculanten. Dat zullen we niet laten gebeuren."

Alleen kwam hij zelf niet met een alternatief. Ook de grootste oppositiepartij kan niet zeggen hoe de Brexit er wat hen betreft uit moet zien. Lid blijven van de interne markt? Het vrije verkeer van personen behouden? Een harde Brexit? Corbyn zei er niets over. Zijn achterban is verdeeld. Een derde van de Labour-kiezers koos voor de Brexit, twee derde was tegen. En een brexit-formule die beide kampen gerust kan stellen is er op dit moment niet.

Daar komt bij dat Corbyn zelf nooit een groot EU-fan is geweest. Lidmaatschap van de interne markt houdt bijvoorbeeld grote staatsinterventies tegen, waar hij voorstander van is. Zijn voordeel is dat hij nu niet aan de macht is. Dus voorlopig komt hij ermee weg om die moeilijke brexit-vragen voor zich uit te schuiven. Wel maakte hij zich hard voor de drie miljoen EU-burgers in Groot-Brittannië. "Laat me duidelijk zijn: jullie zijn welkom hier. Als ik premier ben, zal ik jullie een volledige garantie geven dat jullie rechten behouden blijven." Een staande ovatie volgde.