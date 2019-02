Labour draait: Corbyn dreigt met tweede referendum

Het Labour-voornemen is een dreigement en tegelijkertijd een grote koerswijziging. “Linksom of rechtsom, we zullen er alles aan doen om een no-deal te voorkomen”, zo luidde de boodschap van Corbyn aan zijn partij, aldus Labour. De sociaal-democraat durfde zich niet eerder uit te spreken over de mogelijkheid van een tweede referendum, maar nu de deadline nadert en een ‘no-deal’ dichterbij komt, grijpt hij naar het zwaarste middel. Groot-Brittannië vertrekt op 29 maart uit de EU als er niets gebeurt.

Corbyn staat daarnaast onder druk van zijn partij. Vorige week stapten al negen Labour-parlementariërs uit de fractie, mede uit hun frustratie over Corbyns weigering een tweede referendum te steunen.

De aankondiging komt amper een week voor een belangrijk debat in het parlement, waar gestemd zal worden over het brexit-voorstel van premier May. De parlementariërs mogen in dat debat ook hun eigen voorstellen en amendementen inbrengen en daarover stemmen.

May liet maandag al doorschemeren dat er mogelijk een uitstel komt van de brexit.

Het is overigens niet alleen onzeker of er een nieuw referendum komt, maar ook of de partij-aanhang tegen de brexit zal stemmen mocht het tot een tweede volksraadpleging komen. De Labour-aanhang is verdeeld: een deel wil in de EU blijven, en een ander deel wil hoe dan ook vertrekken.

