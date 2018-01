Laatste kans voor Merkel en Schulz

Na vijf dagen van intensieve verkennende gesprekken waren CDU/CSU en SPD er vanavond laat nog niet uit of ze willen gaan onderhandelen over een regeringscoalitie. De twee grootste partijen van Duitsland hadden zich tot vandaag gegeven om te kijken of ze een samenwerking in principe zien zitten, maar er bleef onenigheid over kernthema’s.

De druk op de verkenners is groot: mislukken hun gesprekken, dan draait het zeer waarschijnlijk uit op nieuwe verkiezingen, met alle instabiliteit voor het land en Europa van dien, plus nog eens grote onzekerheid over de politieke toekomst van CDU-leider Angela Merkel en SPD-leider Martin Schulz.

Over de moeilijkste onderwerpen heerste tot het laatst onenigheid

Record De regeringsvorming in Duitsland is nu al de langste uit de geschiedenis van de naoorlogse Bondsrepubliek. De afgelopen jaren vormden de christen-democraten en de sociaal-democraten een zogeheten ‘grote coalitie’. Een reprise daarvan lag voor hand na de verkiezingen in september, maar de SPD had zo’n gevoelig pak slaag gekregen – de uitslag was historisch laag – dat de partij voor de oppositie koos. CDU-leider Angela Merkel moest het eerst met meerdere kleinere partijen proberen. Dat mislukte, na weken vol stroperig overleg – waarna Merkel alsnog bij de SPD aanklopte. Schulz ging na lang aarzelen overstag. De partijen deden er deze week alles aan om de verkenningen vlot en rimpelloos te laten verlopen. Zo was afgesproken: er wordt niets gelekt aan de pers en per dag voert maar een iemand voor beide partijen het woord voor de camera’s. Bij de vorige verkenningen, in november, doken om de haverklap documenten en voorlopige akkoorden op in de pers, en stapten alle deelnemers naar eigen goeddunken voor de microfoons, vaak om gal te spuwen. Bevorderlijk voor de verhoudingen tussen de zogeheten Jamaica-partijen (CDU/CSU, FDP en Groenen) was dat niet.