Laat nationaal egoïsme rond migratie los en voorkom einde EU

De komende Europese Raad, waarin de Europese lidstaten onderhandelen over een nieuw migratiebeleid, is van doorslaggevend belang voor de toekomst van de EU. Als de lidstaten geen manier vinden om de stroom immigranten en asielzoekers in te dammen en te reguleren, dreigt de Europese Unie een fatale klap te krijgen.

De oorzaken van de migratiestromen zijn de instabiliteit en onveiligheid in grote delen van Afrika en het Midden-Oosten, naast terrorisme, armoede, hongersnood en klimaatverandering. Alleen al tussen 2014 en 2017 hebben minstens 13.000 mensen het leven gelaten in de Middellandse Zee, nog afgezien van de tienduizenden die zijn omgekomen in de Sahara.

De EU-top, vandaag en morgen in ­Brussel, is de laatste kans om een half miljard Europeanen niet teleur te stellen. Hier is moed voor nodig en een reële strategie op korte, middellange en lange termijn.

De EU en haar lidstaten hebben dit verschijnsel met onvergeeflijke vertraging opgepakt. Onze burgers zijn niet langer bereid een lijdzaam Europa te aanvaarden dat niet in staat is hierop structurele antwoorden te bieden.

Maak een einde aan die boten

Ten eerste moet op korte termijn een einde worden gemaakt aan het vertrekken van de boten en moet worden voorkomen dat smokkelaars de levens van tienduizenden mensen in gevaar brengen. Wie echt asiel nodig heeft, mag niet worden overgeleverd aan mensenhandelaren. Hiervoor moeten we meer samenwerken met doorreislanden in Noord-Afrika. In Niger heeft die aanpak al succes opgeleverd. Vóór 2016 vertrokken daar 150.000 migranten per jaar, in 2018 waren dat er 5000. Tegelijk konden 1500 asielzoekers geëvacueerd worden uit Libië, die tijdelijk worden opgevangen in Niger.

Een doeltreffende strategie besteedt ook aandacht aan de oorzaken van deze exodus. In de volgende EU-begroting moet minstens 40 miljard euro uitgetrokken worden voor een Marshallplan voor Afrika. In de komende tien jaar moeten 500 miljard euro aan investeringen vrijgemaakt worden. Zo kan Afrikaanse jongeren hoop in eigen land geboden worden.