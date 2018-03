Laat burgers op de stoel van het college zitten

Ze kan een heel betoog houden over de werkwijze van wat in Groningen ‘de open raad’ wordt genoemd, maar soms is het makkelijker om naar een beeld te verwijzen. “Het is net de ‘Voice of Holland’”, zegt Wieke Paulusma die als raadslid voor D66 optreedt.

Een keer per jaar zijn burgemeester en wethouders niet welkom in de Groningse raadszaal, maar gaan burgers op hun stoelen zitten. Met de familie op de publieke tribune mogen ze een idee pitchen dat de stad mooier moet maken, of socialer, of cultureler. De gemeenteraad deelt vervolgens als een heuse jury punten uit, de winnende ideeën worden vervolgens door een aantal raadsleden geadopteerd en uitgevoerd.

“Als je het een beetje flauw stelt kun je zeggen dat raadsleden doorgaans alleen burgers spreken als ze boos zijn of wat te klagen hebben”, legt Paulusma uit. “Dat is in de open raad juist niet het geval. Hier komen burgers aan het woord die een positief idee hebben dat door de raad kan worden gehonoreerd. Dat is ook wel eens prettig.”

Klein idee Nu hoeven de belastingbetalers niet bang te zijn dat willekeurige stadsgenoten hele infrastructurele projecten pitchen, die in de miljoenen euro’s lopen. “De beste ideeën kosten nauwelijks iets, of het moet de inspanning van ambtenaren zijn”, zegt Paulusma. Zo is er het voorbeeld van een burger die afgelopen jaar betoogde dat als het koningspaar dit jaar Groningen bezoekt, dit optreden ‘doofvriendelijk’ moet zijn. “Door de aanwezigheid van diverse instellingen zijn er in en rond de stad relatief veel dove en slechthorende burgers. Op Koningsdag loopt dit jaar daarom voortdurend een gebarentolk mee die de gesproken woorden ook voor hen toegankelijk maakt. En op de schermen in de stad is ondertiteling.” Dat is volgens Paulusma nou een voorbeeld van een klein idee, met een grootse uitwerking, dat amper iets kost. Raadsleden komen daar eenvoudigweg niet op. Wij moeten echt vanuit de samenleving worden gevoed.”