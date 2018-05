Laarbeek was tot op het bot verdeeld, maar nu besturen alle partijen mee

Vier jaar geleden gingen honderden inwoners de straat op. Vier partijen hadden samen de handen ineen geslagen om de vijfde buitenspel te zetten. Dat was de Partij Nieuw Laarbeek (met negen van de negentien zetels) en volgens de betogers konden de vier anderen dat niet maken.

Vervolgens had diezelfde PNL een groot aandeel in de crisis die burgemeester Hans Ubachs de kop kostte. Een onderzoekscommissie stelde vast dat Ubachs in een ‘onveilige en intimiderende werkomgeving’ opereerde. Laarbeek werd landelijk nieuws.

Praatsessies

“De strijdbijl is begraven”, zegt de huidige burgemeester Frank van der Meijden. Na zijn aanstelling, twee jaar geleden, stak hij veel energie in praatsessies met alle fracties. “ Tijdens mijn eerste of tweede raadsvergadering moest ik al streng ingrijpen, omdat politici elkaar in de haren vlogen. Het was goed mis. Ook de gemeenschap was erg verdeeld.”

Wat betreft stemgedrag geldt dat laatste nog steeds. Opnieuw haalde de PNL negen zetels. En wederom zijn de overige tien voor de oude coalitie. Er werd een informateur van buitenaf aangesteld en die bedacht een coalitie met vijf wethouders in plaats van vier, zodat alle partijen kunnen meedoen. Van der Meijden noemt het ‘een grote geste naar de gemeenschap’ dat iedereen over zijn grieven is heengestapt. “Dat is pure winst. Maar het echte werk moet nog beginnen.”

‘Een gewaagde oplossing’, zegt Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur aan de Universiteit Twente. Volgens hem is het uniek dat elke partij een wethouder levert. “Tegenstellingen in de gemeenteraad kunnen overslaan op het college”, waarschuwt hij. “Voor de wethouders wordt het belangrijk dat ze geen al te sterke binding met hun fractie onderhouden.”