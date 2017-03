Kwartetten met de lijsttrekkers in het NOS Jeugdjournaal

Met op zijn ogen een masker in de vorm van twee hartjes draait PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher een aantal keer om zijn eigen as. Dan duwen de twee kinderen hem zachtjes richting het grote kartonnen bord met daarop een foto van het Haagse Torentje. Aarzelend stapt de blindeman op het kantoor uit zijn dromen af, zijn hand met daarin een magneet recht voor zich uitgestoken.

Voor het eerst deze verkiezingen stonden de lijsttrekkers van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer gisteren tegenover elkaar, inclusief Geert Wilders van de PVV. Niet om te strijden in de vorm van een debat, maar via gezelschapsspellen. Met onder meer ‘Ezeltje prik’, ‘kwartet’ en ’30 Seconds’ legden de mannen voor de verkiezingsuitzending van het ‘NOS Jeugdjournaal’ hun politieke standpunten uit aan groep 8-b van de Amsterdamse Elzenhagen basisschool.

Meest interessant om te horen vond de elfjarige Adam dat het konijn van CDA-politicus Sybrand van Haersma Buma dood is gegaan. “Ik vond het goed dat hij dat zielige verhaal vertelde.” De doorgaans ernstige politici hebben hem verrast. “Als het om de inhoud gaat kunnen ze heel erg boos zijn, maar ik zag nu ineens dat de lijsttrekkers in het echt heel aardig en grappig met elkaar omgaan. Pechtold en Buma hadden zelfs de slappe lach.”

Zo geeft Mark Rutte (VVD) tijdens de opnames toe dat hij het mooist aan zichzelf zijn haar vindt, blijkt Wilders de premier na een verloren debat sportief te smsen en vertelt Alexander Pechtold (D66) eerlijk dat hij ruim honderdduizend euro per jaar verdient. “Dat is meer dan mijn moeder”, merkt de vragensteller droogjes op.

Onze jonge kijkers mogen misschien nog niet stemmen, maar zijn weldegelijk geïnteresseerd in politiek, stelt presentatrice Siham Raijoul. “En ook voor volwassen is de uitzending leuk. Kinderen stellen een ander soort vragen, waardoor de lijsttrekkers ook onverwachte antwoorden geven. Het is allemaal wat persoonlijker, we zien de menselijke kant van de leiders van ons land.”

Pechtold wint

Wel betreurt de jongen dat GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver niet bij de spelletjesmiddag aanwezig mocht zijn. “Want ik zou op hem stemmen, denk ik, als ik dat mocht. Jesse zet zich in voor het milieu, en dat is heel belangrijk.” Daarnaast vindt hij D66 een goede partij. “Ik ga bijna naar de middelbare, en het scholensysteem is in Amsterdam ingewikkeld met die lotingen enzo. D66 wil het onderwijs verbeteren, dus dat zou fijn zijn voor mij.”

Rutte plantte zijn magneet nét iets dichter bij zijn kantoor, al speelde hij net als Wilders vals

Ook wat betreft de spelletjes was Pechtold volgens Adam de winnaar van de zes kandidaten. Zo wist de politicus als enige dat het popzangeres Beyoncé was, die dit jaar een recordaantal likes op Instagram kreeg. En ‘Torentje Prik’? Dat won hij bijna. Rutte plantte zijn magneet nét iets dichter bij zijn kantoor, al speelde hij net als Wilders vals. In ieder geval belandde Asscher het verst van het Torentje af, zijn magneet bleef steken op een van de andere gebouwen. “Die wordt directeur van het Mauritshuis”, grinnikte Pechtold met Buma.

Een adempauze, betitelt Emile Roemer van de SP de uitzending na afloop. “Het was erg plezierig om, te midden van al die zware debatten en heftige interviews, een middag lol te hebben met mijn collega’s. En het ging best goed, ik had veel geluk tijdens de spellen. Al had ik achteraf natuurlijk moeten weten dat die gekke filterfilmpjes van ons gemaakt waren met Snapchat.” Hij lacht. “Ik zei toch al dat ik niet goed tegen mijn verlies kan?”

'NOS Jeugdjournaal Verkiezingen' wordt zaterdag 11 maart om 19.00 uitgezonden op NPO Zapp.