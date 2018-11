Kunnen we nog polderen na het mislukken van het pensioenakkoord?

Premier Mark Rutte, minister Wouter Koolmees van sociale zaken en de voormannen van vakbonden en werkgevers likken hun wonden. Het pensioenoverleg strandde dinsdagavond. Wat zijn de gevolgen voor de politiek en het polderoverleg?

Rutte had het misschien kunnen weten. In 2012 opereerde hij als premier anders. Hij onderhandelde, toen met vicepremier Lodewijk Asscher aan zijn zijde, in relatieve rust en met succes over een sociaal akkoord met FNV-voorzitter Ton Heerts en werkgevers-voorman Bernard Wientjes. Rutte begon er onmiddellijk na de start van het kabinet aan en was na zes maanden klaar. Nu ging Rutte een paar weken geleden, pas een jaar na het aantreden van het kabinet, aan tafel zitten.

Het kabinet, Rutte en Koolmees voorop, had deze week met een pensioenakkoord graag een flinke stap willen zetten. In het regeerakkoord is hervorming van de pensioenen een van de grote doelstellingen. Doordat werkgevers en werknemers de premies betalen is overleg nodig. Het werd een deceptie.

Draagvlak

In het regeerakkoord staan nog meer onderwerpen waarvoor draagvlak van de polder welkom is. Dan gaat het over bezuinigingen op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en over hoelang werkgevers ziek personeel moeten doorbetalen. Ook moeten er beslissingen worden genomen over de fiscale positie van zzp’ers. Het mislukken van het overleg over de pensioenen helpt niet.

Het kabinet verliest prestige. Het overleg over de arbeidsmarkt zit vast en de gesprekken over een klimaatakkoord, met milieugroepen en ook met het bedrijfsleven en de vakbonden, loopt stroef. Rutte III is dringend op zoek naar resultaten.

Bij het pensioenberaad zit niemand meer aan tafel, maar het probleem ligt er nog. De kwestie is dat het huidige pensioenstelsel uitgaat van gegarandeerde uitkeringen, maar dat is in werkelijkheid achterhaald. Door de vergrijzing en de lage rente moet een groot aantal pensioenfondsen met ingang van 2020 een korting doorvoeren bij de uitkeringen en ook de pensioenopbouw beperken van mensen die nog werken. Politiek, bonden en werkgevers zullen vroeg of laat weer met elkaar aan tafel moeten gaan zitten en zich hierom bekommeren.

Kabinet, werkgevers en vakbonden waren het al vrijwel eens over een nieuw pensioenstelsel. Het overleg struikelde dinsdagavond over een aantal aangrenzende thema’s, zoals mogelijkheden voor eerder stoppen met werken en de vaak gebrekkige oudedagvoorziening van zelfstandig ondernemers.