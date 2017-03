Kruitdampen van de campagne: wie wordt op links tweede achter Klaver?

Vandaag om 18.15 uur debatteren Lodewijk Asscher (PvdA) en Emile Roemer (SP) bij EenVandaag. Waar moeten we op letten? Lees verder na de advertentie Abels: “Asscher heeft wat te winnen vandaag, want uit gegevens van het Kieskompas blijkt dat een behoorlijk deel van de kiezers die twijfelt over de SP, ook nog voor de PvdA kunnen gaan. Dus Asscher moet linkse beloftes doen. Iets zeggen over een zorgfonds zou helpen, het idee van de SP. De PvdA was daar niet per se tegen. Zij wilden min of meer een zorgfonds light.” Asscher heeft wat te winnen vandaag

Hoe kan Roemer dat opvangen? “Hij gaat de hele tijd zeggen dat Asscher als minister de kans heeft gehad om iets te veranderen, maar dat het land vier jaar lang overgeleverd is geweest aan de VVD. Dat is natuurlijk het zwakke punt van Asscher. Roemer heeft makkelijk schieten: ‘Je had het maar moeten regelen’.

De PvdA doet het niet goed. Kop op, borst vooruit, zei Asscher woensdag nog op een partijbijeenkomst. Is dat hoe hij volgens jou overkomt? “Hij loopt zeker met zijn kop omhoog. Dat is alleen niet altijd in zijn voordeel. Hij wordt soms arrogant gevonden. Hij probeert een leiderschapsrol te spelen. Dat lukt hem in persconferenties als vicepremier, maar in debatten krijgt hij die rol niet. Net als Rutte overigens.”

Is er iets te zeggen over de kiezers van de PvdA? “Daar hebben we morgen nieuws over. Je ziet op basis van de kiezers die Het Kieskompas invullen dat Asscher het grootste deel van zijn achterban die in 2012 op de partij stemde kwijt is. Een kwart van de PvdA-stemmers overweegt voor GroenLinks te kiezen. “Tegelijkertijd blijkt dat GroenLinksers nog veel twijfelen. Het is een indicatie, maar alsnog. Zij twijfelen dan deels tussen GroenLinks en de PvdA, maar ook D66 is nog populair. Sowieso is er veel twijfel in de progressieve hoek. Ook mensen die voor D66 of SP gaan, weten dat niet zeker.”

Toch was het gister wel de Jesse Klaver-show in de Afas Live in Amsterdam. Zou Asscher de popzaal vol kunnen krijgen? “Nee, dan krijgen we Trump-inauguratiefoto’s, met veel lege plekken. Het charisma van Klaver is natuurlijk uitzonderlijk.”

Is het debat bij EenVandaag dan niet een debat in de achtergrond? “Ja, het is een gevecht om de tweede plaats op links. Klaver was gisteren fenomenaal. Je had geen idee dat je naar een politicus zat te kijken. Je hoopt dat je in de toekomst zes Klavers hebt in de politiek.” Het debat tussen Asscher en Roemer is een gevecht om de tweede plaats op links

Wordt politiek show? “Dat is toch juist het verhaal nu? Het gaat om overtuigingskracht. Dat heeft Klaver. Als dat met een lichtshow gebeurt, dan is dat toch prima. En het is niet voor het eerst dat het gebeurt. Er hebben ook politici op Pinkpop gestaan.”

Verder vandaag, wat viel op? “Oud-premier Dries van Agt stemt niet op het CDA, zijn eigen partij. Maar dat zat er wel aan te komen. Die man radicaliseert in zijn mening over Palestina. Het is wel opvallend hoor. Het is net alsof Rutte over een paar jaar zegt dat hij wel wat meer had kunnen doen met het klimaat, terwijl hij daar de afgelopen tijd wat aan had kunnen doen.”

Vooruitkijkend naar het weekend, wat kunnen we verwachten? “Alle registers gaan nu open. Het wordt geen strijd tussen de VVD en PVV, andere partijen komen dichtbij. Wie pakt het momentum, dat wordt dit weekend de vraag. En hoe, dat weet nog niemand. Dat kan één woord zijn, of een goed argument waarmee een andere lijsttrekker op zijn plaats wordt gezet. En zondag hebben we weer de show van Arjan Lubach, dat is tegenwoordig ook een belangrijke politieke speler.” Wie pakt het momentum, dat wordt dit weekend de vraag

Tot slot, vandaag was de laatste ministerraad. Het is bijna twintig jaar geleden dat een kabinet vier jaar heeft gezeten. Moeten we daar nog iets van vinden? “Het is natuurlijk heel knap geweest van VVD en PvdA dat ze in een rottige tijd het land uit de modder hebben getrokken. Dan is het sneu dat beide partijen nu zo op hun beleid afgerekend worden. Op macroniveau gaat het fantastisch, maar veel mensen hebben geen zicht op verbetering. Dat wreekt zich.”

