Kruitdampen van de campagne: krijgt Rutte nog een laatste impuls door het conflict met Turkije?

Vandaag stond onverwacht in het teken van een ruzie tussen Nederland en Turkije, omdat d e Turkse minister Mevlut Cavusoglu niet naar Nederland mocht komen . Hoe gaat dit de campagne beïnvloeden? Lees verder na de advertentie “De hele campagne wordt nu eigenlijk overschaduwd door de situatie met Turkije. Dit had eigenlijk een vrij klassiek campagneweekend moeten worden zo vlak voor de verkiezingen. Veel politici gingen nog flyeren en vanmiddag was er het Debat van het Zuiden in Eindhoven waar Rutte, Asscher, Pechtold, Buma, Roemer en Klaver met elkaar in discussie gingen over Zuid-Nederlandse onderwerpen. Dat laatste had eigenlijk het grootste nieuws moeten worden dit weekend, maar iedereen kijkt nu toch vooral naar Turkije.

Het optreden van Rutte tegen Turkije werd vandaag veel geprezen. Kan hij hier nog extra stemmen mee binnenslepen? “Deze situatie is wel interessant voor Rutte. Hij wordt in de rol gedrukt die hij zelf heel graag wil: die van premier met jarenlange ervaring die boven de partijen staat. De andere partijen kunnen niet anders dan hem steunen. Dat heeft hij natuurlijk liever dan debatteren met bijvoorbeeld een groep boze Groningers. Maar of het daadwerkelijk invloed heeft op het aantal stemmen dat de VVD woensdag krijgt is natuurlijk niet zeggen. Het komt hem in ieder geval niet slecht uit.”

Kan het ook nog tegen hem werken? Rutte wordt in de rol gedrukt die hij zelf heel graag wil: die van premier met jarenlange ervaring die boven de partijen staat “Het is wel een pikante situatie waarin Rutte zich begeeft. Een Navo-bondgenoot is nog nooit in de geschiedenis zo behandeld. Zeker op de lange termijn kan dit gevolgen hebben. Turkije is een belangrijke bondgenoot van Europa, we hebben Turkije wel nodig. Denk bijvoorbeeld aan het vluchtelingenverdrag dat Europa met Turkije heeft.”

Wilders reisde vandaag ondertussen af naar Limburg om daar te flyeren, maar was niet aanwezig bij het Debat van het Zuiden. Wat was deze keer zijn excuus? “De organisatie van het debat heeft Wilders herhaaldelijk gevraagd om te komen, maar Wilders gaf aan dat hij liever wilde flyeren. Wilders heeft geen zin in lastige debatten, voor hem is flyeren natuurlijk een veel gunstigere situatie. Hij heeft liever een handjevol mensen die hem steunen dan kritische vragen van politici. Bovendien heeft Wilders nog twee belangrijke debatten in het vizier: maandag het premiersdebat met Rutte en dinsdag het slotdebat van de NOS. Maar het is wel uniek dat een lijsttrekker zich tot nu toe zo weinig heeft laten zien.” Wilders heeft geen zin in lastige debatten, voor hem is flyeren natuurlijk een veel gunstigere situatie

Is het wel slim dat Wilders het debat steeds uit de weg gaat? De PVV is stiekem toch wat aan het dalen in de peilingen. “Je ziet de afgelopen dagen wel aan de peilingen dat Wilders een beetje terugloopt. Maar de conclusie trekken dat dit door zijn afwezigheid komt is misschien te makkelijk. Misschien zijn mensen ook wel geschrokken van de hele situatie met Donald Trump in Amerika. Bovendien zijn peilingen onbetrouwbaar. Dat is wel gebleken met de Brexit-uitslag en de winst van Trump. In de peilingen had men dit totaal niet zien aankomen. Het is dus ook goed mogelijk dat de PVV uiteindelijk veel groter wordt.

Waren er nog dingen die opvielen bij het debat tussen de lijsttrekkers vanmiddag? “Er stonden vooral veel onderwerpen centraal die het zuiden aangaan, zoals de drugsproblematiek en de veehouderij. Wat wel opvallend was, waren de excuses van Rutte. Hij bood voor het eerst expliciet zijn excuses aan de slachtoffers van de Q-koorts aan. Dat hebben mensen om hem heen wel eerder gedaan maar het is de eerste keer dat Rutte dit zelf ook deed.”

Wat kunnen we verder nog verwachten dit weekend? “Het is vooral heel spannend wat Turkije nog gaat doen en of er alsnog een minister naar Nederland komt. Denk heeft daarnaast ook nog niet gereageerd op de situatie met Turkije, ik ben erg benieuwd of ze dit alsnog gaan doen.

