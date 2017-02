Krol in het nauw om lagere AOW-leeftijd

Alleen de eerste vier jaar garandeert hij een AOW-uitkering die aan de wel­vaarts­stij­ging is gekoppeld

50Plus wil de AOW-leeftijd weer naar 65 jaar brengen en financiert dat met een lagere uitkering. Lijsttrekker Henk Krol moest dat van de week wel toegeven. Over het hoe en waarom komt pas later uitleg.



Triomfantelijk meldde 50Plus dinsdag dat een verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar gemakkelijk te betalen is. Dat zou blijken uit onderzoek van de Tilburgse economen Harrie Verbon en David Hollanders. Hoe dat precies in elkaar zit, wil de partij niet kwijt. Pas morgen geven de onderzoekers een toelichting.



Wel is duidelijk dat ook Verbon en Hollanders impliciet moeten toegeven dat een welvaartsvaste AOW, dus een uitkering die meegroeit met de gemiddelde loonontwikkeling, tot 2060 niet mogelijk is als de AOW-gerechtigde leeftijd teruggaat naar 65 jaar. "Het is kiezen tussen twee kwaden", stelde partijleider Henk Krol dinsdag tegenover 'RTL Nieuws'. Alleen de eerste vier jaar garandeert hij nog een AOW-uitkering die aan de welvaartsstijging is gekoppeld. Daarna niet meer.

'Babbeltruc' Het is een ver­schrik­ke­lij­ke week voor 50Plus tot nu toe Het is een verschrikkelijke week voor 50Plus tot nu toe. Krol kwam maandag al in het nauw, nadat PvdA-lijssttrekker Lodewijk Asscher hem een 'babbeltruc' verweet. De twee lijsttrekkers debatteerden in het televisieprogramma 'De Wereld Draait Door'. De verlaging van de AOW-leeftijd kost 12 miljard euro, zei Asscher op basis van informatie van het Centraal Planbureau. Niet waar, riep Krol, het gaat om 3,5 miljard euro.



Om de bewering van Krol te onderbouwen kwam 50Plus een dag later al naar buiten met de conclusie van het onderzoek van Verbon. De beslissing om de uitkomst een halve week eerder te publiceren dan het onderzoek zelf, blijkt tegen de partij te werken.



Verbon en Hollanders stellen dat wat 50Plus wil, namelijk geen aanpassing van de AOW aan de loonstijging, de afgelopen decennia ook al gebeurde. Maar dat is volgens gegevens van het Centraal Planbureau niet waar. Twee medewerkers van het planbureau schreven al in 2011 op de economenwebsite Me Judice dat de AOW (gecompenseerd voor de inflatie) in de jaren tussen 1957 en 2007 steeg met 11 procent voor ongehuwden en rond 6 procent voor gehuwden, meer dan de gemiddelde loonstijging in die vijftig jaar.



Krol bevestigde een bericht in weekblad Elsevier dat hij in 2014 een boete kreeg omdat hij rommelde met de rittenregistratie van zijn lease-auto. De boete is later tot nihil teruggebracht, aldus Krol. Ondanks perioden van bevriezen van de uitkeringen is er per saldo dus sprake van een sterk stijgende AOW. Er wordt als 50Plus zijn zin krijgt met andere woorden helemaal niet gehandeld zoals in de afgelopen dertig jaar. De AOW zal dan achterblijven bij de loonstijging.



50Plus kreeg eerder al kritiek omdat de partij niet bereid was om de fianciële onderbouwing van het verkiezingsprogramma te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Ook de PVV en de Partij voor de Dieren leverden geen cijfers in bij de rekenmeesters. Alle andere partijen deden dat wel en de resultaten daarvan werden vorige week gepubliceerd. 50Plus komt vandaag met een eigen financiële onderbouwing van het verkiezingsprogramma.



Het kabinet-Balkenende IV besloot bijna tien jaar geleden om de AOW-leeftijd met twee jaar te verhogen, naar 67 jaar. Het huidige kabinet-Rutte II deed er nog een schepje bovenop: de AOW-leeftijd stijgt versneld naar 67 jaar in 2021 en neemt vervolgens toe met de levensverwachting.

