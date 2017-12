Kritiek op Rekenkameronderzoek naar politiesterkte op platteland

Volgens de Rekenkamer pakt de politie in het buitengebied zaken zelfs sneller op dan in de stad. Maar de Commissarissen van de Koning stellen dat de Rekenkamer ‘er compleet naast zit’.

De Commissarissen beschreven eerder dit jaar de Nationale Politie als een ‘randstedelijke politie’. Door overmatige aandacht voor de steden kunnen de gebieden die buiten Randstad liggen volgens hen uitgroeien tot een ‘luilekkerland voor criminelen’ en ontwikkelen zij zich tot ‘een bron van ondermijning’.

De georganiseerde misdaad kan er bijvoorbeeld ongestraft drugs fabriceren en het afval dumpen, omdat er nauwelijks politiecontroles plaatsvinden. Het duurt in verband met de grote afstanden te lang voordat de politie na een melding ter plekke is. De politie is ook nauwelijks zichtbaar in het straatbeeld, de recherchecapaciteit is te gering en de politie te water is wegbezuinigd, aldus het rapport ‘Van de zijlijn bekeken’ dat de Commissarissen lieten opstellen.

Experiment

De Rekenkamer zag in die noodkreet over het buitengebied een aanleiding om een nieuw soort experimenteel onderzoek te proberen: het zogenaamde ‘Focus-onderzoek’. Dat sluit aan bij de actualiteit, begint met een scherp afgebakende vraag en wordt in relatief korte tijd (een kwartaal) uitgevoerd. Er worden geen aanbevelingen in gedaan.

In dit geval vergeleek de Rekenkamer de behandeling van aangiften in de stad en op het platteland. Op het platteland wordt driekwart van de aangiften binnen tien dagen opgepakt, in de stad 62,5 procent. Die cijfers geven volgens de Rekenkamer ‘géén indicatie voor grotere krapte van de politie op het platteland’. Daarmee staat het dus haaks op de noodkreet uit de provincie.

Commissaris van de Koning Leen Verbeek van Flevoland, die namens zijn collega’s de opdracht gaf voor het eerste onderzoek, gaat er vanuit dat de meting van de Rekenkamer op zich juist is. Maar volgens hem worden de cijfers vervolgens volstrekt verkeerd geïnterpreteerd. “De Rekenkamer onderzocht de bureaucratie áchter de aangifte. Dat is heel interessant, maar op basis daarvan kun je niet concluderen dat het in het buitengebied wel meevalt met de politiesterkte.” Er is volgens hem géén onderzoek verricht naar de kracht van de recherche, de zichtbare aanwezigheid van de politie, of het wegvallen van de politie te water. “En daar ging in het ons onderzoek juist wel om. De Rekenkamer had zulke conclusies op basis van zo’n smal onderzoek nooit mogen trekken. Had ze maar even contact gezocht.”

