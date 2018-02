Kritiek op 'hanengevecht' aan begin verkiezingscampagne

Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer, tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer, noemt het optreden van de landelijke politici (terug te kijken via de video hieronder) ‘een hanengevecht’. Brenninkmeijer had bij het tv-programma ‘Buitenhof’ geen goed woord over voor de manier waarop politici als Alexander Pechtold, Jesse Klaver en Thierry Baudet elkaar verbaal bestookten. “Het slaat al nergens op dat landelijke partijleiders optreden bij de gemeenteraadsverkiezingen. De politieke arena en zelfs de selectie van politici gaat in de richting van knokploegen, die elkaar aanvallen en elkaar imagoschade bezorgen”. Brenninkmeijer verwijt de media dat zij in dit proces een grote rol spelen. “Het moet een soort realityshow worden.”

Lees verder na de advertentie

Tekst gaat verder onder de video

Vooral D66-leider Alexander Pechtold en Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet botsten hard. Toen Pechtold zei dat er ‘veel aandacht is geweest’ voor Baudet, onderbrak die hem schreeuwend: "Ga je meer weer demoniseren?!" Pechtold verweet Baudet dat hij erger is dan Wilders. "U discrimineert niet alleen op geloof, maar voegt eraan toe geslacht, geaardheid en ras."

Ook PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher viel Baudet aan over een uitspraak van de nummer twee op de lijst van FvD in Amsterdam. Yernaz Ramautarsing zou in een interview hebben gesteld dat er een verband is tussen IQ en volkeren. "Wees een kerel en zeg dat al die misverstanden niet gezegd hadden moeten worden", bitste Asscher Baudet toe. Die deed het af als "flauwekul".

Het debat, een initiatief van De Balie en Het Parool, ging eigenlijk over Amsterdamse onderwerpen. Baudet kreeg het ook aan de stok met GroenLinks-leider Jesse Klaver, over de uitbreiding van Schiphol en het klimaatprobleem. CDA-leider Sybrand Buma noemde het debat vrijdag ‘een blamage’.