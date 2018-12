Kritiek groeit op gedragsregels Eerste Kamer

De Eerste Kamer controleert de regering, maar wie controleert de Eerste Kamer? De senatoren worstelen – niet voor het eerst – met hun imago. Zelf zijn de politici ervan overtuigd dat ze hun werk in de Eerste Kamer scherp scheiden van hun andere banen en waken voor mogelijke belangenverstrengeling. Maar de buitenwacht ziet het anders. Het beeld is, weet SP-fractievoorzitter Tiny Kox: “Die 75 senatoren sterven van de bijbanen.”

Dat beeld is ook niet onjuist. Het journalistieke onderzoeksplatform ‘Follow the Money’ bracht eerder dit jaar de in totaal 439 nevenfuncties van de senatoren in kaart. Er zijn diverse voorbeelden van schurende belangen. Zo onthulden de onderzoeksjournalisten dat VVD-senator Anne-Wil Duthler in 2014 voor een wetsvoorstel stemde waarin adviezen stonden van haar eigen bedrijf, Duthler Associates.

Sindsdien is het ongemak onder de Eerste Kamerleden toegenomen. Aanvankelijk wilden senatoren niks weten van kritiek op de ‘dubbele petten’. De Eerste Kamer vergadert alleen op dinsdagen. Volgens VVD-fractievoorzitter Annemarie Jorritsma is het onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk dat de senatoren de rest van de week andere bezigheden hebben. “Anders kunnen we alleen nog maar baby’s en mensen die nog nooit iets hebben gedaan Eerste Kamerlid maken”, zei ze eerder.

Toezichthouder

Toch groeit het besef in de senaat dat de eigen integriteitsregels niet langer voldoen. De fractievoorzitters hebben er dit najaar twee keer ‘intensief’ over gesproken, aldus voorzitter Ankie Broekers-Knol. En deze dinsdagochtend waren externe deskundigen te gast in de senaat. Hun oordeel is eensluidend: de Eerste Kamer heeft behoefte aan nieuwe gedragsregels. Een aparte toezichthouder zou moeten waken over de integriteit van de politici. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen van burgers in de politiek.

Iedere partij hanteert nu eigen gedragsregels, waardoor de algemene normen ‘vaag’ zijn, vindt hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert. Bij meerdere fracties is het inmiddels gebruik dat senatoren niet het woord voeren over onderwerpen waar zij met een andere baan een belang bij hebben. Maar ze zijn vrij om er vervolgens wel over te stemmen. Volgens Bovend’Eert is dit vragen om problemen. “Moet een senator wel in alle gevallen stemmen?” Die vraag moet de Eerste Kamer zichzelf stellen, vindt hij.