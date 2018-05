Krijgt Republikeins bolwerk Georgia een zwarte, Democratische gouverneur (v)?

Stacey Abrams spreekt de zin die haar ambitie samenvat, in bijna ieder interview uit: Ik wil leiderschap een ander gezicht geven. De vrouw die dinsdagnacht werd verkozen als de kandidaat-gouverneur voor de Democratische Partij in de zuidelijke Amerikaanse staat Georgia, is de eerste zwarte vrouw die in aanmerking zou komen voor de post.

Ze schrijft geschiedenis. Net als het presidentschap is het gouverneurschap in Amerika een nogal mannelijke aangelegenheid: van de 55 gouverneurs zijn er op dit moment zes van het vrouwelijk geslacht. Geen van die zes is van Afrikaans-Amerikaanse afkomst. Vooraf waren er journalisten die de poging van Adams om alleen al kandidaat te worden, omschreven als 'een poging naar de maan te vliegen', maar het is haar gelukt. De Democraten in Georgia kozen haar boven een andere - witte - vrouw.

Dertig procent van de inwoners van Georgia staat geregistreerd als Afrikaans-Amerikaans. Dat is een flink kiezerspotentieel voor de 46-jarige Abrams, dochter van een niet bepaald bemiddeld domineespaar. Haar leven lang al was Abrams de eerste: de eerste advocaat in de familie, de eerste huiseigenaar in de familie en vanaf 2010 de eerste zwarte vrouwelijke oppositieleider in het staatsparlement.

Oorspronkelijk studeerde ze voor advocaat. Jaren werkte ze op een advocatenkantoor in Atlanta, waar ze vooral gezondheidsorganisaties bijstond. Maar ze werd bekender als politicus, bijvoorbeeld toen ze in 2014 door Governing Magazine werd uitgeroepen tot politicus van het jaar.

Pikant Pikant is dat Abrams onder een schuilnaam ook de goed verkopende auteur was van romannetjes. Ze schreef als Selena Montgomery boeken met titels als 'De kunst van het verlangen' en 'Roekeloos', waarin bij voorkeur zwarte vrouwelijke hoofdpersonen met een topfunctie zowel in werk als liefde spannende avonturen beleven. Afgelopen maand bracht ze onder haar eigen naam ook een politiek boek uit. Daarin geeft ze mensen uit minderheidsgroepen tips om door te breken in een door witte mannen gedomineerde wereld. Op de achterflap: 'Leiderschap is zwaar. Anderen - en vaak ook jezelf - ervan overtuigen dat je overal het antwoord op weet, vraagt zelfvertrouwen, inzicht en pure bluf.' Die tips zal Abrams de komende maanden zelf ook kunnen gebruiken. Het is niet bepaald een gelopen race. Er zijn niet heel veel mensen die erop rekenen dat de staat Georgia, diep in het zuiden van de Verenigde Staten, zich op korte termijn zal transformeren in een Democratische staat. Bij de presidentsverkiezingen van 2016 won Trump er met een ruime marge.

Lichtpuntjes De afgelopen twaalf jaar zijn de Republikeinen er onafgebroken aan de macht geweest. Toch zien de Democraten er lichtpuntjes, want het percentage mensen dat nog altijd gelukkig zegt te zijn met Trump, daalt een beetje. Bovendien gingen veel zwarte inwoners de afgelopen jaren niet meer naar de stembus. "Ze zien er voor zichzelf het nut niet van in", zei Abrams daarover. Zij wil precies dat veranderen. De politiek moet er in haar ogen voor iedereen zijn. Bovendien, zegt ze eerlijk, is het eenvoudiger om mensen naar de stembus te lokken die daar eerder niet dood gevonden wilden worden, dan het is om Republikeinen te bekeren tot Democraten. Stacey Abrams' kandidatuur is niet de enige historische kandidatuur bij de Democraten. In Texas werd Lupe Valdez, een hispanic vrouw, gouverneurskanidaat. Ook dat is voor het eerst. Of Valdez en Abrams winnen, wordt bij de verkiezingen op 6 november bepaald.