Krijgt May vandaag haar brexit-deal toch door het parlement?

Premier May wacht vandaag de loodzware opdracht haar brexit-deal door het parlement te krijgen. Die taak is wellicht ietwat verlicht door de toezeggingen die ze gisteren in Straatsburg heeft gekregen. Daarin verzekert de EU nog eens dat de ‘backstop’ tijdelijk is. Die toezeggingen moeten opstandige parlementsleden in haar eigen partij over de streep trekken.

Op een korte persconferentie samen met Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, lichtte ze de aanpassingen toe. “We zijn juridisch bindende aanpassingen overeengekomen”, vertelde de premier de opgetrommelde pers. “We hebben gedaan wat het parlement van ons heeft gevraagd.” Of dat parlement die mening deelt moet blijken als ze dinsdagavond de herziene deal ter goedkeuring voorlegt.

Loeiende sirenes

Het duurde gisteren tot laat in de middag voordat het hek van Downing Street zich opende en een door loeiende politiemotoren begeleide Jaguar May’s ambtswoning verliet om halsoverkop naar Straatsburg te vertrekken voor de ontmoeting met Juncker. May wilde overeenstemming over een juridisch bindende garantie dat de backstop-clausule over de Noord-Ierse grens tijdelijk is, een harde eis voor de brexit-vleugel van May’s partij. Als als ze al die toezegging krijgt, is het nog maar de vraag of die voldoende is om de deal door het Lagerhuis te loodsen. “We hebben sowieso eerst tijd nodig om het rustig te bestuderen”, zei Conservatief prominent en brexit-aanhanger Iain Duncan Smith, voordat de gesprekken waren afgerond.

De hele dag regende het geruchten in Westminster. Eerst leken de gesprekken met de EU totaal te zijn stukgelopen. Een weekend lang was er gepraat, achter de schermen. May zou, volgens verschillende Britse kranten, zelfs al overeenstemming hebben bereikt over toezeggingen. Maar ze werd teruggefloten door Geoffrey Cox, de regeringsjurist, die het onvoldoende zou hebben gevonden. Conclusie: toch maar geen deal.