Krijgt Forum voor Democratie straks de hamer in de senaat? Dat is nog geen uitgemaakte zaak

Nu nog heeft VVD-politica Ankie Broekers-Knol de voorzittershamer van de Eerste Kamer ferm in handen. Hoe hard ze ermee kan meppen liet ze onlangs nog zien op televisie. Maar of de VVD straks in juni weer een voorzitter levert, is zeer ongewis.

De grootste partij levert doorgaans de voorzitter van de Eerste Kamer. Dat is niet langer de VVD, maar Forum voor Democratie. Of Forum deze symbolisch belangrijke functie ook krijgt, is niet zeker. Daarvoor is een meerderheid van stemmen nodig. De partij heeft slechts 13 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. Om de voorzitter te leveren zullen 24 senatoren van andere partijen Forum moeten steunen.

Het is nog nooit voorgekomen dat een nieuwe ­partij meteen bij de eerste keer in de Kamer de voorzitter ­levert

Als Forum de functie al wil, zal de partij met een sterke kandidaat moeten komen. Of Forum de functie wil, is onbekend. De partij zou er een machtige positie mee verwerven. Maar roepen dat ze strijdt tegen ‘het partijkartel’ zal dan niet meer gaan. En mocht een Forum-senator in verkleedkleren aan een debat willen meedoen, zoals Thierry Baudet zelf vorig jaar deed in de Tweede Kamer, dan krijgt Forum zelf als scheidsrechter de taak om die stunt af te straffen. Ook dat is weinig aantrekkelijk.

Op 11 juni wordt de nieuwe ­Eerste Kamer geïnstalleerd, ­waarna direct de strijd om het voorzitterschap ontbrandt. De partijen hebben twee weken om een voorzitter te kiezen, die op 25 juni wordt beëdigd. In de tussentijd is er een tijdelijke voorzitter. Omdat VVD-senator Ankie Broekers-Knol stopt als senator, kan zij dat niet zijn. De eerste in lijn is dan de huidige ondervoorzitter Joris Backer van D66.

De Kamervoorzitter heeft meer dan een ceremoniële rol. Zij of hij overlegt met de fractievoorzitters over de agenda, vertegenwoordigt de Eerste Kamer naar buiten toe, onderhoudt het contact met buitenlandse parlementen en stelt ambtenaren aan. Het is nog nooit voorgekomen dat een nieuwe ­partij meteen bij de eerste keer in de Kamer de voorzitter ­levert. Onder de nieuwe Forum-senatoren zitten geen kandidaten die toevallig al veel ervaring hebben als voorzitter. Het zijn ondernemers, een luchtverkeersleider, een schaakgrootmeester, een oud-makelaar en juristen, onder andere.

Toine Beukering (60) Hij is sinds twee jaar met pensioen, maar oud-brigadegeneraal bij de landmacht Toine Beukering is nog jong genoeg voor een tweede loopbaan in de politiek. Hij stond als lijstduwer van Forum op nummer 11 op de lijst, en had niet gerekend op een zetel. Beukering wil de politiek in om zich als ‘overtuigd liberaal in te zetten voor Nederland’ en heeft ‘moeite met de groeiende selectieve verontwaardiging in Nederland’. Als militair leidde hij vredesoperaties in Ivoorkust en Burundi. Hij kreeg van Duitsland een gouden erekruis voor zijn rol in de Duits-Nederlandse samenwerking.

Henk Otten (51) Selfmade man Henk Otten groeide op op een melkveebedrijf in Drenthe, studeerde economie en rechten en maakte carrière als fusie- en overnamespecialist op de Amsterdamse Zuidas. Hij was de eerste donateur van de rechts-conservatieve denktank die Thierry Baudet in 2015 wilde oprichten en daarna ook bij de strijd voor het Oekraïnereferendum en de oprichting van een politieke partij. Otten is de machtige man achter Baudet. Toen leden meer invloed wilden, herschreef hij de statuten. In zijn eerste interviews klonk hij gematigder dan Baudet. Hij werd openlijk teruggefloten.

Annabel Nanninga (41) Werd bekend als een van de zeer weinige vrouwelijke spreekbuizen van de populistische website ‘GeenStijl’. Ze was journalist en columnist en schreef tegen de ‘linkse terreur’ van progressieve partijen in de hoofdstad, die volgens haar daardoor onbewoonbaar is geworden. Asielzoekers die omkwamen op zee noemde ze ‘dobbernegers’. Haar plan om Amsterdam te ontvluchten ging niet door, omdat ze vorig jaar is gekozen als gemeenteraadslid. In de Amsterdamse raad, waar haar toon gematigder is, trekt Forum veel op met het CDA als de twee conservatieve oppositiepartijen.

