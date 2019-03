Krijgt een jongere campagnepartner Joe Biden over de eindstreep?

Sommigen van zijn medewerkers dringen er op aan dat hij de allereerste ‘presidentiële’ beslissing die een kandidaat neemt, het aanwijzen van degene die onder hem vice-president zou moeten worden, meteen aan het begin al bekend maakt. De meest genoemde naam: Stacey Abrams. Het doel daarvan is duidelijk: het mogelijke nadeel compenseren van Bidens leeftijd en huidskleur.

In de peilingen is van dat nadeel nog niets te merken. Integendeel, als Democratische kiezers – die in voorverkiezingen volgend jaar de kandidaat van hun partij zullen aanwijzen – wordt gevraagd wie ze op dit moment het meest zien zitten, staat Biden bovenaan, terwijl hij nog niet eens kandidaat is. Hij heeft de voorkeur van bijna een op de drie ondervraagden, gevolgd door Bernie Sanders (een op de vier) en Kamala Harris en Beto O’Rourke (elk een op de tien).

Maar ‘voorkeur’ is in dit stadium misschien nog te sterk uitgedrukt. Veel van die ondervraagden zijn geen politieke junkies. Ze kijken niet dagelijks op RealClearPolitics om te zien of er nieuwe peilingen zijn en hebben alle afleveringen gemist van de uitstekende serie ‘kandidaat ontmoet kiezers’ op CNN. Ze hebben geen idee wat de speerpunten van de verschillende kandidaten zijn, laat staan dat ze de subtiele verschillen snappen tussen wat Bernie Sanders verstaat onder ‘iedereen in het ziekenfonds’ en wat John Hickenlooper, de ex-gouverneur van Colorado, op dat gebied wil.

Op langere termijn gaan al die dingen wel een rol spelen. Kandidaten zullen hun standpunten bijvijlen als reactie op wat ze horen van kiezers tijdens hun campagnereizen en wat ze zien in peilingen. Maar er is dus één ding waar Biden en Sanders niets aan kunnen veranderen: hun leeftijd. De huidige recordhouder, Donald Trump, was ‘nog maar’ 71 toen hij werd beëdigd en is daarmee de recordhouder; Ronald Reagan was net geen 70.

Dat levert Biden nu al problemen op bij een groep mensen die altijd een studie maken van het veld van kandidaten: rijke geldschieters. Die aarzelen, vanwege zijn leeftijd. Heeft hij nog wel de energie, de agressie en het uithoudingsvermogen om zo’n zware campagne aan te kunnen? Toen Biden hen ging bellen om zich te verzekeren van steun, zeiden verscheidene dat ze hem persoonlijk wel een cheque wilden sturen, maar dat ze niet bij vrienden en bekenden fondsen zouden gaan werven.

Donald Trump verslaan

Dat is een praktisch probleem - er zijn nu eenmaal miljoenen nodig om het land rond te reizen, alomtegenwoordig te zijn op sociale media en – nog steeds belangrijk – advertentietijd op televisie te kopen. Maar het is ook een probleem voor de beeldvorming: in de eerste 24 uur nadat hij eindelijk zei dat hij kandidaat was, haalde Bernie Sanders 5,9 miljoen dollar op, een record dat onmiddellijk duidelijk maakte dat hij ook deze keer weer een geduchte kandidaat is, met een enthousiaste aanhang. Korte tijd later verbrak Beto O’Rourke dat record, hij haalde 6,1 miljoen op en dat overtuigde de twijfelaars ervan dat hij, ondanks zijn jonge leeftijd en zijn relatief korte politieke carrière, echt een van de meer kansrijken is van de vijftien Democraten in de race. Andersom zou een oogst voor Biden die daar ver onder blijft als een vernedering kunnen worden gezien.

Vandaar dat zijn adviseurs zinnen op originele, onverwachte stappen. Een daarvan is dat Biden zou kunnen beloven dat hij maar één termijn zal dienen. Zijn belofte aan de Amerikaanse kiezers zou niet moeten zijn dat hij allerlei belangrijke beleidsplannen uitvoert, maar simpelweg dat niemand zoveel kans maakt Donald Trump te verslaan als hij. Hij heeft immers een vracht aan ervaring waaraan niemand anders in de race kan tippen, en spreekt door zijn afkomst en manier van doen de verongelijkte blanke kiezers aan in staten als Pennsylvania en Wisconsin, die in 2016 bezweken voor de anti-elitaire lokroep van Donald Trump.

Dat kan de bezwaren tegen zijn leeftijd wat verminderen. Maar het zou voor hem en voor de Democraten een behoorlijk offer zijn, omdat hij dan al in de loop van 2023 een ‘lame duck’ kan worden, een president die niet veel meer gedaan krijgt omdat de campagne voor zijn opvolging al volop woedt.

Biden loopt ook het gevaar dat zwarte kiezers zich niet zullen laten overtuigen. Hij heeft zich in het verre verleden wel eens sceptisch getoond over beleid dat zwarten een streepje voor moest geven als compensatie voor de discriminatie die ze ondervinden. Zij vormen binnen de Democratische partij een bijzonder krachtig machtsblok.

Stacey Abrams gaat op de foto met voormalig president Barack Obama. © AP

Voor die twee problemen zou het binnenhalen van Stacey Abrams een oplossing kunnen zijn: ze is zwart en nog maar 45 jaar. Bovendien, net als Beto O’Rourke heeft ze bewezen dat ze een electorale krachtpatser is door op het nippertje een verkiezing te verliezen in een staat waar de Republikeinen tot voor kort oppermachtig waren. O’Rourke haalde het bijna in Texas, waar hij senator wilde worden, en Abrams in Georgia, waar ze kandidaat was als gouverneur.

O’Rourke was ook even in beeld als mogelijke ‘running mate’, maar is nu niet meer beschikbaar omdat hij voor het presidentschap gaat. Abrams denkt nog na over haar toekomst. Een periode als vice-president zou een goede springplank zijn voor een gooi naar het presidentschap, zeker als de president waaronder ze heeft gediend na vier jaar al terugtreedt, zodat de kiezers nog niet Democraten-moe zijn. Maar als Biden niet eens de nominatie verovert, straalt zijn verlies ook op haar af.

Inmiddels heeft Biden de speculaties over een eventuele rol van Abrams alweer wat getemperd. Waarmee de vraag blijft op wat voor manier hij zal proberen de al campagne voerende Democraten in de schaduw te stellen. En of hij kan ontsnappen aan het gevaar dat dat USA Today onlangs zo kernachtig omschreef: wordt hij de Democratische reïncarnatie van Jeb Bush?

