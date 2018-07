Krijg het eiland in de Hofvijver eindelijk een naam? 'Wij zien kansen', meldt de wethouder

Als kersverse Haagse wethouder van economie, sport en buitenruimte is De Mos de aangewezen persoon om helderheid te verschaffen inzake een kwestie die u en ons in deze kolommen al enige tijd bezighoudt. Het betreft het eeuwenoude doch naamloze eilandje in de Hofvijver.

Eerder dit jaar riepen we uw hulp in om tot een gepaste naam te komen voor dit momenteel uitbundig bloeiende eiland vol beveilingscamera's. U gaf enthousiast gehoor aan deze oproep - nog voor ons ontbijt kwamen de eerste inzendingen binnen - en opperde namen als Belastingparadijsje, Natte Poten, Willemsoog, Broedplaats. En wat van Hoflandje, Règâhsnest of Ruttemeroog?

Uiteindelijk kwam Klein Mauritius, aangedragen door Henk de Lange, als winnaar uit de strijd. Die naam hebben we daarna voorgelegd aan het stadsbestuur. Immers: de gemeente moedigt burgers aan om met namen te komen voor plekken in de openbare ruimte, zoals straten en plantsoenen. Klein Mauritius, zo schreven we, 'zou met een knipoog verwijzen naar het eiland Mauritius ten oosten van Madagascar, maar vooral naar de voormalige stadhouder en prins van Oranje, Maurits van Nassau'.

Mogelijk heeft de vorming van het nieuwe stadsbestuur voor enig oponthoud gezorgd, maar afgelopen week, net voor het zomerreces, deelde wethouder De Mos zijn besluit aan ons mee: 'Wij zien kansen voor een naamgeving. Hoe wij dit proces willen vormgeven, overleggen wij graag eerst intern en vervolgens met uw redactie. Formeel wijzen wij uw verzoek thans af, maar zodra de mogelijke naam zich weer aandient hoort u van ons. Ik dank u voor uw betrokkenheid.'

Anoniem Die laatste zin zouden wij ook richting u, behulpzame lezer van deze rubriek, kunnen uitspreken. Wij hebben ons dit jaar meerdere keren tot u gewend, en nooit stelde de betrokkenheid teleur, óók als mysteries daarna onopgelost bleven. Zo is na maanden fanatiek, diepgravend onderzoek nog altijd niet duidelijk wie nou toch de persoon is op de portretfoto hier rechts in beeld waarvan altijd werd gedacht dat het oud-premier Jan de Quay (1901-1985) was. Wie is deze man toch? Het raadsel is nog niet opgelost. © ANP Meerdere lezers doken in de archieven en onze redactie vaardigde zelfs een lid af naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum om de banden van en rond 11 april 1963 terug te kijken, de datum die bij de foto staat vermeld. Lezer Wim Slagter ploos uit welke belangrijke gebeurtenissen zich in die tijd voordeden, maar alle moeite is vooralsnog tevergeefs geweest: de man die destijds in driedelig kostuum voor de camera zat, is nog altijd anoniem.

Rondvaartboot Hoop dat het mysterie nog wordt opgelost, biedt het verleden overigens niet bepaald. Zeventien jaar geleden werd op deze plek tevergeefs gezocht naar een dubbelganger van een jonge Jaap de Hoop Scheffer. In het boek 'Vrede voor deze en komende generaties' van de oud-Sovjet-minister van buitenlandse zaken Andrej Gromyko (1909-1989) stond een foto afgedrukt van een rondvaarttocht met zijn Nederlandse ambtgenoot Norbert Schmelzer door de Amsterdamse grachten. In hun gezelschap meende deze redactie een 'jonge Jaap', te ontwaren, ware het niet dat die ontkende. Ook zijn oom, diplomaat en naamgenoot, herkende de CDA'er niet in de persoon op de rondvaartboot. Net als bij de dubbelganger van De Quay werden destijds geen middelen geschuwd om de ware identiteit van de gefotografeerde te achterhalen. Zelfs Schmelzer werd op zijn oude dag nog geraadpleegd. Dat is het lastige bij het raadsel rondom 'De Quay'. Van die foto is zelfs de opnameplek, vermoedelijk Bussum, niet zeker. Wij hopen nog altijd op een ingeving bij een van u. Plein 2 is tot 5 september met zomerreces. Lees alle eerdere stukken uit deze rubriek hier terug. Reageren? Mail naar parlement@trouw.nl

