Koolmees zoekt steun bij linkse oppositie voor zijn arbeidsmarktplannen

Kan minister Wouter Koolmees van sociale zaken de steun verwerven van één of meer linkse oppositiepartijen voor zijn plan om de arbeidsmarkt te hervormen? Op de SP hoeft hij niet te rekenen, de PvdA houdt de boot ook af en GroenLinks heeft grote twijfels.

De Tweede Kamer sprak donderdag over de Wet arbeidsmarkt in balans. Met een reeks maatregelen wil Koolmees de vaste banen flexibeler maken en tijdelijke banen zekerder. Een voorbeeld is dat het ontslaan van werknemers makkelijker wordt. Een andere maatregel is de verhoging van de WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract.

Het idee is dat werkgevers weer vaker mensen een vast contract aanbieden in plaats van tijdelijk werk. Koolmees deed een beroep op de critici om niet alleen te kijken naar maatregelen die een vaste baan losser maken, maar ook oog te hebben voor regels die flexibele contracten moeilijker maken. “Dit is een verstandige balans”, meent hij. Hij denkt dat er in zijn voorstellen veel onderdelen zitten die ook GroenLinks, SP en PvdA aanspreken, zoals de hogere WW-premie voor tijdelijke contracten.

Proeftijd

Het zoeken van steun voor zijn plan in de Tweede Kamer is spannend voor Koolmees. Hij kan rekenen op de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (samen een meerderheid in de Kamer met 76 van de 150 zetels) en waarschijnlijk de SGP. Maar voor een ingrijpende aanpassing van de regels voor werk is steun van nog een of twee partijen prettig voor de minister. Hij wil in de toekomst met nog een paar andere wetten naar de Kamer. Bovendien heeft hij mogelijk extra steun nodig als het kabinet na de verkiezingen van dit voorjaar geen meerderheid meer heeft in de Eerste Kamer.

Tot vreugde van de oppositie hebben de coalitiepartijen de verlenging van de proeftijd van twee naar vijf maanden van tafel gehaald. Het kabinet dacht met dit onderdeel in de wet werkgevers te verleiden mensen in vaste dienst te nemen. Maar de regeringspartijen vrezen, net als de vakbonden en oppositie, dat werkgevers te vaak werknemers aannemen en hen na bijna vijf maanden gewoon weer op straat zetten.

Minister Koolmees had meer goed nieuws voor de oppositie. Payroll-werknemers moeten op dezelfde manier worden betaald als het personeel van het bedrijf waar zij zijn gedetacheerd, staat in het voorstel. Ook daarover is links positief, maar GroenLinks, SP en PvdA, zeggen dat dat pas echt werkt als ook de kosten voor pensioen gelijk worden getrokken. Koolmees zegde dit gisteravond toe. “Zie het als een geste richting de oppositie.”